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    Соловьев: «Бюджет «Динамо» – 5,5 миллиарда рублей. Плюс деньги от спонсоров»

    Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев рассказал о бюджете московского клуба.

    – Какой трансферный бюджет у «Динамо»?

    — У нас есть бюджет клуба, который формируется за счет поступлений от акционера, — 5,5 млрд руб. Плюс деньги от спонсоров, конечно.

    При формировании трансферного плана исходим из потребностей по укреплению состава, целесообразности и ограничений, диктуемых бюджетом и правилами финансового фэйр-плей. Наша задача — системно укреплять состав в соответствии с нашей игровой моделью.

    — Большой спонсор может появиться у «Динамо»?

    — Я надеюсь, в соотношении спонсорских средств к деньгам ВТБ мы придем к пропорции 50 на 50.

    — Какие-то большие покупки в плане трансферов у «Динамо» еще будут?

    — По деньгам все относительно. Но мы всегда нацелены на укрепление состава. Если посмотреть цифры, то можно увидеть определенную корреляцию между стоимостью игроков и результатами.

    Мы хотим прийти к тому, чтобы совокупная стоимость футболистов основной команды стремилась к 100 миллионам евро. Сегодня она — около 60 миллионов. Этого можно достигнуть не только за счет дорогих покупок, но и за счет роста стоимости собственных игроков.

    — Новый тренер высказывал какие-то пожелания по трансферам? Сейчас в России как раз открыто трансферное окно…

    — На уровень совета директоров, за которым последнее слово в трансферной политике, никакие кандидаты пока не выносились.

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    Источник: РБК

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