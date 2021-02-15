Аршавин: «Не сказал бы, что Миранчук влияет на игру «Аталанты»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру «Аталанты», там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чем поговорить, а не шутить.

По позиции Алексей – похожий на Гомеса футболист, но для него ничего не изменилось с уходом Алехандро. В своей лучшей форме Миранчук – игрок старта «Аталанты», думаю, в ином случае его бы не пригласили.

Но сейчас вы показали его и Иличича, который является лидером и недавно один обыграл «Милан». Алексею нужно либо играть на другой позиции, либо подождать, когда Иличич закончит», – сказал Аршавин.