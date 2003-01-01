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    Аршавин: «Не сказал бы, что Миранчук влияет на игру «Аталанты»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

    «Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру «Аталанты», там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чем поговорить, а не шутить.

    По позиции Алексей – похожий на Гомеса футболист, но для него ничего не изменилось с уходом Алехандро. В своей лучшей форме Миранчук – игрок старта «Аталанты», думаю, в ином случае его бы не пригласили.

    Но сейчас вы показали его и Иличича, который является лидером и недавно один обыграл «Милан». Алексею нужно либо играть на другой позиции, либо подождать, когда Иличич закончит», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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