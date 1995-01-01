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    Миранчук в четвертый раз подряд не попал в стартовый состав «Аталанты»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Аталантой». Полузащитник гостей Алексей Миранчук в четвертый раз подряд начинает встречу на скамейке.

    «Кальяри»: Краньо, Валюкевич, Ругани, Годин, Дзаппа, Нандес, Марин, Ликояннис, Наингголан, Педро, Симеоне.

    «Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино, Шутало, де Рун, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата.

    Встреча на стадионе «Сардииня Арена», что в Кальяри, начнется в 17:00 по Москве.

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    Источник: твиттер «Аталанты»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11256

      Skull_Boy 20 минут назад

      А с какого мне интересна болта он должен попадать в состав, если как показывает практике толку от него на поле нет

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      Рейтинг: +3683

      solodealer 2 часа назад

      Я всё понял: Гасперини (тренер Аталанты) - иностранный агент!
      Он не признаёт, что что русские технологии, оборудование, оперные певцы, пармезан, спагетти, вино и футболисты лучше итальянских... Поэтому он их не покупает, не использует, не слушает, не ест, не пьёт и не ставит в состаа!

      0
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      Рейтинг: +33

      MURODJON 2 часа назад

      а когда попал не надоели вам писать такую новости

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