Миранчук в четвертый раз подряд не попал в стартовый состав «Аталанты»

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Аталантой». Полузащитник гостей Алексей Миранчук в четвертый раз подряд начинает встречу на скамейке.

«Кальяри»: Краньо, Валюкевич, Ругани, Годин, Дзаппа, Нандес, Марин, Ликояннис, Наингголан, Педро, Симеоне.

«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино, Шутало, де Рун, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата.

Встреча на стадионе «Сардииня Арена», что в Кальяри, начнется в 17:00 по Москве.