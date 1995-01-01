Миранчук в четвертый раз подряд не попал в стартовый состав «Аталанты»

А с какого мне интересна болта он должен попадать в состав, если как показывает практике толку от него на поле нет
Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Аталантой». Полузащитник гостей Алексей Миранчук в четвертый раз подряд начинает встречу на скамейке.
«Кальяри»: Краньо, Валюкевич, Ругани, Годин, Дзаппа, Нандес, Марин, Ликояннис, Наингголан, Педро, Симеоне.
«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино, Шутало, де Рун, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата.
Встреча на стадионе «Сардииня Арена», что в Кальяри, начнется в 17:00 по Москве.