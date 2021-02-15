Главные новости дня. «Бавария» купила Упамекано, Миранчук сделал первый ассист за «Аталанту»

«Бавария» объявила о летнем трансфере Упамекано

Слуцкому разрешили построить стадион в Волгограде

Головин не попал в заявку на матч с «Лорьяном» из-за дискомфорта в бедре

Промесу оформили российскую визу

Защитник «Байера» Драгович может перейти в «Динамо»

Миранчук сделал первый ассист за «Аталанту» в 17-м матче

Соболев подарил протез семилетней девочке

Обамеянг оформил первый хет-трик в АПЛ

«Ростов» близок к покупке гамбийского форварда Соу. Он забил 8 голов в 15 матчах чемпионата Болгарии