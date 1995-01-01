Защитник «Байера» Драгович может перейти в «Динамо»

Вратаря лучше нормального искать надо, а не эту бомбу в огороде брать, если нужна такая, то берите Васина и сбагрите этого хохла от которого толку, как от Шнура в политике
Центральный защитник «Байера» Александар Драгович может продолжить карьеру в России. Об этом пишет журналист Сергей Егоров.
На 29-летнего австрийца претендует московское «Динамо».
- Контракт Драговича с «Байером» истекает этим летом.
- В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в Бундеслиге и забил один гол.
- Защитник выступал за киевское «Динамо».