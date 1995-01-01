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    Защитник «Байера» Драгович может перейти в «Динамо»

    Центральный защитник «Байера» Александар Драгович может продолжить карьеру в России. Об этом пишет журналист Сергей Егоров.

    На 29-летнего австрийца претендует московское «Динамо».

    • Контракт Драговича с «Байером» истекает этим летом.
    • В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в Бундеслиге и забил один гол.
    • Защитник выступал за киевское «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм Сергея Егорова

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11256

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Вратаря лучше нормального искать надо, а не эту бомбу в огороде брать, если нужна такая, то берите Васина и сбагрите этого хохла от которого толку, как от Шнура в политике

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