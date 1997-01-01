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    Головин не попал в заявку на матч с «Лорьяном» из-за дискомфорта в бедре

    Полузащитник «Монако» Александр Головин остался вне заявки на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Как пишет RMC Sport, футболист утром почувствовал дискомфорт в области бедра.

    В связи с этим тренерский штаб «Монако» решил не рисковать здоровьем россиянина.

    • Головин с августа по январь не играл из-за травмы.
    • В прошлом матче Лиги 1 Головин набрал 4 (3+1) очка по системе «гол+пас».
    • Следующий после «Лорьяна» матч «Монако» проведет ровно через неделю против «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Монако»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2473

      _Marqella_ 14 минут назад

      Жаль,только набрал форму..

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      Рейтинг: +5257

      vladik12 1 час назад

      Второй Черышев, что ли?..

      0
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      ...
      Рейтинг: +13

      Xans > vladik12 1 час назад

      Мне кажется решили поберечь перед ПСЖ

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