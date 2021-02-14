Головин не попал в заявку на матч с «Лорьяном» из-за дискомфорта в бедре

Полузащитник «Монако» Александр Головин остался вне заявки на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Как пишет RMC Sport, футболист утром почувствовал дискомфорт в области бедра.

В связи с этим тренерский штаб «Монако» решил не рисковать здоровьем россиянина.