Головин не попал в заявку на матч с «Лорьяном» из-за дискомфорта в бедре

Полузащитник «Монако» Александр Головин остался вне заявки на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Как пишет RMC Sport, футболист утром почувствовал дискомфорт в области бедра.
В связи с этим тренерский штаб «Монако» решил не рисковать здоровьем россиянина.
- Головин с августа по январь не играл из-за травмы.
- В прошлом матче Лиги 1 Головин набрал 4 (3+1) очка по системе «гол+пас».
- Следующий после «Лорьяна» матч «Монако» проведет ровно через неделю против «ПСЖ».
Источник: твиттер «Монако»