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    Карпин: «В сборной России сейчас идеальный тренер – Станислав Саламович»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о работе в сборной России. По мнению Карпина, Станислав Черчесов идеально подходит под команду.

    «Сборная — это другое. Кто-то считает, что в перспективе я идеальный тренер для сборной России? Идеальный тренер сейчас в сборной есть — Станислав Саламович. Поэтому про сборную говорить даже не хочу — и нельзя, и не надо. Не знаю, хотел бы я когда-нибудь тренировать сборную. Честно. Никогда об этом не думал.

    Там другая работа. Работа клубного тренера мне понятна, работа тренера сборной мне непонятна. Профессия одна, а работа другая, хотя бы с точки зрения времени. Это комфортно? А я пока не понимаю, комфортно это или нет», – сказал Карпин.

    • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
    • Он довел ее до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
    • Карпин, в отличие от Черчесова, трофеев как тренер не брал.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3668

      solodealer 11 минут назад

      Перевожу на русский: по Сеньке и шапка)
      Уровень тренера показывает уровень поставленных задач... Увы.

      0
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      Рейтинг: +169

      55together 13 минут назад

      ЛУЧШИЙ!!!!! После 0-5 от Сербии......

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      Рейтинг: +22993

      пьяныйхоровод 18 минут назад

      В смысле ? Черчесов в принципе топовый тренер для сборной ? Или лучшего эта сборная не заслуживает ( каков поп , таков и приход )

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      Рейтинг: +4937

      playsh > пьяныйхоровод 10 минут назад

      Валера тактично намекнул,что команда и физрук на данный момент стоят друг друга.ЧЕ-20 всё поставит на место и отправит чабана в отставку.

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      Рейтинг: +4408

      Давид59 32 минуты назад

      Работа у Саламыча комфортная. Карпин вряд ли смог бы миллионы за ничегонеделание получать. Поэтому он себя пока не представляет в этой роли.

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      Рейтинг: +4937

      playsh > Давид59 8 минут назад

      Полностью согласен.

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