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  • Карпин: «В сборной России сейчас идеальный тренер – Станислав Саламович»

Карпин: «В сборной России сейчас идеальный тренер – Станислав Саламович»

13 февраля 2021, 21:07
12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о работе в сборной России. По мнению Карпина, Станислав Черчесов идеально подходит под команду.

«Сборная — это другое. Кто-то считает, что в перспективе я идеальный тренер для сборной России? Идеальный тренер сейчас в сборной есть — Станислав Саламович. Поэтому про сборную говорить даже не хочу — и нельзя, и не надо. Не знаю, хотел бы я когда-нибудь тренировать сборную. Честно. Никогда об этом не думал.

Там другая работа. Работа клубного тренера мне понятна, работа тренера сборной мне непонятна. Профессия одна, а работа другая, хотя бы с точки зрения времени. Это комфортно? А я пока не понимаю, комфортно это или нет», – сказал Карпин.

  • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
  • Он довел ее до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
  • Карпин, в отличие от Черчесова, трофеев как тренер не брал.

Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии таких игроков, как Малком, пять, просто за меньшие деньги»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Давид59
1613245449
Работа у Саламыча комфортная. Карпин вряд ли смог бы миллионы за ничегонеделание получать. Поэтому он себя пока не представляет в этой роли.
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55together
1613246603
ЛУЧШИЙ!!!!! После 0-5 от Сербии......
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O-kolesov
1613247651
Георгиевич, я так думаю, что это сарказм.
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rash1959
1613249946
Лизнул, зачёт.
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NewLife
1613250318
Не думаю, что Валера искренен в этих рассуждениях.
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Axe111
1613266746
Чемпионство в Польше мм понимаю ДОСТИЖЕНИЕ АХАХАХАХАХАХАХА
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vladimir-7
1613285825
Для Черчесова "работа" в сборной России идеальная, а вот для сборной тренер нужен другой.
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