Карпин: «В сборной России сейчас идеальный тренер – Станислав Саламович»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о работе в сборной России. По мнению Карпина, Станислав Черчесов идеально подходит под команду.

«Сборная — это другое. Кто-то считает, что в перспективе я идеальный тренер для сборной России? Идеальный тренер сейчас в сборной есть — Станислав Саламович. Поэтому про сборную говорить даже не хочу — и нельзя, и не надо. Не знаю, хотел бы я когда-нибудь тренировать сборную. Честно. Никогда об этом не думал.

Там другая работа. Работа клубного тренера мне понятна, работа тренера сборной мне непонятна. Профессия одна, а работа другая, хотя бы с точки зрения времени. Это комфортно? А я пока не понимаю, комфортно это или нет», – сказал Карпин.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.

Он довел ее до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Карпин, в отличие от Черчесова, трофеев как тренер не брал.

Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии таких игроков, как Малком, пять, просто за меньшие деньги»