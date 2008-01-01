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    Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии таких игроков, как Малком, пять, просто за меньшие деньги»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не находит удивительным, что «Зенит» два года подряд не выходит из группы Лиги чемпионов. Фактор Малкома для него роли не играет.

    «Хочешь не хочешь, но мы следим за другими тренерами, потому что мы в одной лиге. Смотрим многие матчи. Чья работа мне наиболее интересна? Не буду говорить. Но есть такие. Давай, раз уж начали про Серегу Семака – мне очень интересна его работа в «Зените».

    Оправдания тому, что они не вышли из группы? А зачем мне-то оправдания искать? Проиграли – так получилось. А почему «Зенит» должен выходить из группы? Малком? А в Австрии таких Малкомов пять! Просто за меньшие деньги, они не раскрученные. Вот в чем разница», – сказал Карпин.

    • Малкома «Зенит» купил за 40 миллионов евро.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Сам «Ростов» вылетел в этом сезоне из Лиги Европы на стадии квалификации.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12189

      Garrincha58 1 минуту назад

      наш футбол давно пора закрывать или на 50 процентов урезать им всем зарплаты, дармоеды блин!!!! как на такой блин говно футбол люди ходят и ещё деньги платят???

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      Рейтинг: +8135

      Hektor 84 9 минут назад

      Хотел сказать таких лентяев как Малком?

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      Рейтинг: +711

      Чехов на Садовой 26 минут назад

      В чём сила брат? А сила брат в Малкомах. Жаль только, что наши малкомы исключительно для внутреннего потребления. Приезжают к нам и превращяються в одноногих Абелардо на расслабоне.

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