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  • Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии таких игроков, как Малком, пять, просто за меньшие деньги»

Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии таких игроков, как Малком, пять, просто за меньшие деньги»

13 февраля 2021, 19:57
26

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не находит удивительным, что «Зенит» два года подряд не выходит из группы Лиги чемпионов. Фактор Малкома для него роли не играет.

«Хочешь не хочешь, но мы следим за другими тренерами, потому что мы в одной лиге. Смотрим многие матчи. Чья работа мне наиболее интересна? Не буду говорить. Но есть такие. Давай, раз уж начали про Серегу Семака – мне очень интересна его работа в «Зените».

Оправдания тому, что они не вышли из группы? А зачем мне-то оправдания искать? Проиграли – так получилось. А почему «Зенит» должен выходить из группы? Малком? А в Австрии таких Малкомов пять! Просто за меньшие деньги, они не раскрученные. Вот в чем разница», – сказал Карпин.

  • Малкома «Зенит» купил за 40 миллионов евро.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Сам «Ростов» вылетел в этом сезоне из Лиги Европы на стадии квалификации.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ростов Зенит Малком Карпин Валерий
Комментарии (26)
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Чехов на Садовой
1613237681
В чём сила брат? А сила брат в Малкомах. Жаль только, что наши малкомы исключительно для внутреннего потребления. Приезжают к нам и превращяються в одноногих Абелардо на расслабоне.
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Hektor 84
1613238668
Хотел сказать таких лентяев как Малком?
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Garrincha58
1613239193
наш футбол давно пора закрывать или на 50 процентов урезать им всем зарплаты, дармоеды блин!!!! как на такой блин говно футбол люди ходят и ещё деньги платят???
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Рубинище
1613245649
Тренеры наши очень слабые, кроме К. Бердыева. вот и обсераются по полной в европе, что Семак, что Карпин.
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нейтральныйкакникто
1613276457
Из сказанного Карпиным понял , что его интерес к Семаку заключается в том опыте , как не станешь тренером....... А в остальном лишний раз нашёл подтверждение тому , что вся РПЛ , а Зенит , ЦСКА , Локомотив , Спартак , Краснодар наиболее из РПЛ , просто велико распиаренная организация. Переплачивать за футболёра в 2-3 раза, оправдываясь его мастерством и платить такие же баснословные зарплаты .....
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general.lizyukov
1613279764
Ты, б...., сам себе не противоречишь? То у тебя уровень РПЛ упал, потому что бабла меньше стало. А тут вдруг выяснилось, что дело не в бабле.
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nemolod
1613286415
Легионеров приобретают за большие деньги,чтобы значительно усилить команду и прежде всего для еврокубков и победных результатов в этих турнирах,а руководство питерского клуба и его спонсор постоянно это подчеркивают и для них невыход из группы-это провал и даже будущая победа в первенстве и выигрыш Кубка страны их не устроит,так как на ежегодные вливания финансов должна быть адекватная отдача,а ее уже который год нет!
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m40
1613301264
Вот Карпин за Спартаком не следит, потому что не интересно. А за Семаком- наоборот, очень интересно. Может на его место метит...
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амани
1613459035
нечего добавить .... из года в год покупают дорого пару -тройку игрочишек. половину в карман чинушам. .....10-ку остальным. 10 ку стоит игрочиш..........потом провал весь следующий год орут опять. надо купить другого и так каждый раз.....бабки однако
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