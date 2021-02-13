Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии таких игроков, как Малком, пять, просто за меньшие деньги»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не находит удивительным, что «Зенит» два года подряд не выходит из группы Лиги чемпионов. Фактор Малкома для него роли не играет.

«Хочешь не хочешь, но мы следим за другими тренерами, потому что мы в одной лиге. Смотрим многие матчи. Чья работа мне наиболее интересна? Не буду говорить. Но есть такие. Давай, раз уж начали про Серегу Семака – мне очень интересна его работа в «Зените».

Оправдания тому, что они не вышли из группы? А зачем мне-то оправдания искать? Проиграли – так получилось. А почему «Зенит» должен выходить из группы? Малком? А в Австрии таких Малкомов пять! Просто за меньшие деньги, они не раскрученные. Вот в чем разница», – сказал Карпин.