Левандовски – о победе на клубном ЧМ: «Игра «Баварии» запомнится надолго»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу мюнхенцев над «Тигрес УАНЛ» в финале клубного чемпионата мира.

«Мы просто хотели победить. Теперь у нас есть шесть трофеев за год – это невероятное достижение не только для «Баварии», но и для всего футбола. Наша игра запомнится надолго», – цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».

«Бавария» повторила рекорд «Барселоны» по числу трофеев за календарный год, завоевав шестой титул.

Команда из Европы стала победителем клубного ЧМ в восьмой раз кряду.

Флик выиграл с «Баварией» больше трофеев, чем проиграл матчей