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    Левандовски – о победе на клубном ЧМ: «Игра «Баварии» запомнится надолго»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу мюнхенцев над «Тигрес УАНЛ» в финале клубного чемпионата мира.

    «Мы просто хотели победить. Теперь у нас есть шесть трофеев за год – это невероятное достижение не только для «Баварии», но и для всего футбола. Наша игра запомнится надолго», – цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».

    • «Бавария» повторила рекорд «Барселоны» по числу трофеев за календарный год, завоевав шестой титул.
    • Команда из Европы стала победителем клубного ЧМ в восьмой раз кряду.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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