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    Ловрен: «Не жалею, что ушел из «Ливерпуля». В «Зените» я стал капитаном, играю каждую неделю»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, жалеет ли он об уходе из «Ливерпуля».

    «Жалею ли я об уходе из «Ливерпуля»? Нет. Я провел здесь шесть лет – четыре с половиной года прошли просто прекрасно, но последние полтора года были не самыми лучшими.

    «Играл ли я столько, сколько хотел? Нет, но я принимал это. Не жалею, что ушел, потому что я играю каждую неделю и стал капитаном, сейчас все по-другому», – цитирует Ловрена talkSPORT.

    • Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» летом 2020 года.
    • В составе английской команды он провел 185 матчей, выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

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    Источник: talkSPORT

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