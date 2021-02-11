Ловрен: «Не жалею, что ушел из «Ливерпуля». В «Зените» я стал капитаном, играю каждую неделю»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, жалеет ли он об уходе из «Ливерпуля».

«Жалею ли я об уходе из «Ливерпуля»? Нет. Я провел здесь шесть лет – четыре с половиной года прошли просто прекрасно, но последние полтора года были не самыми лучшими.

«Играл ли я столько, сколько хотел? Нет, но я принимал это. Не жалею, что ушел, потому что я играю каждую неделю и стал капитаном, сейчас все по-другому», – цитирует Ловрена talkSPORT.