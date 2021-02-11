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  • Ловрен: «Не жалею, что ушел из «Ливерпуля». В «Зените» я стал капитаном, играю каждую неделю»

Ловрен: «Не жалею, что ушел из «Ливерпуля». В «Зените» я стал капитаном, играю каждую неделю»

11 февраля 2021, 17:59
7

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, жалеет ли он об уходе из «Ливерпуля».

«Жалею ли я об уходе из «Ливерпуля»? Нет. Я провел здесь шесть лет – четыре с половиной года прошли просто прекрасно, но последние полтора года были не самыми лучшими.

«Играл ли я столько, сколько хотел? Нет, но я принимал это. Не жалею, что ушел, потому что я играю каждую неделю и стал капитаном, сейчас все по-другому», – цитирует Ловрена talkSPORT.

  • Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» летом 2020 года.
  • В составе английской команды он провел 185 матчей, выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

Источник: talkSPORT
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Ловрен Деян
Комментарии (7)
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raritet
1613061998
Если бы не косяки в ЛЧ, то все в самом деле нормально. Но Эти косяки, очень дорогие косяки.
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sobaka120982
1613062539
Ну ясень пень, конечно будешь у нас играть в каждой игре, там ты в запасе а тут капитан! Условно в каком нибудь пюнике ты будешь богом!!!
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Fusballer
1613067907
И платят, наверное, больше.
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mutabor0992
1613071799
Ты был -звездой,а стал-******!!!Как по мне,так игрок очень посредственный...Ему вроде и в сборной не рады.Понтоколот.
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neveldomha
1613107885
При сегодняшнем состоянии защиты Ливерпуля без Ван Дейка, Лоурен играл бы в каждом матче.
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nik55
1613109769
выбрал просто деньги
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Hektor 84
1613121220
Забыл добавить сижу на газовой трубе
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