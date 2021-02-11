The Sun: Де Брюйне недоволен предложением «Манчестер Сити» о новом контракте из-за Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне раздражен из-за просьбы клуба пойти на сокращение зарплаты.
Как пишет The Sun, бельгийцу не нравится, что его вынуждают пойти на уменьшение оклада в то время, как на контракт Лионеля Месси в случае его перехода готовы потратить огромные деньги.
Сейчас хавбек зарабатывает около 250 тысяч в неделю, а аргентинцу могут предложить в два раза больше.
- Соглашение Де Брюйне с «Сити» истекает в 2023 году.
- В текущем сезоне игрок провел 23 матча, забил три гола и сделал 15 ассистов.
Источник: The Sun