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  • Семак: «Хотелось бы тренировать в любой европейской стране, где есть топ-чемпионаты»

Семак: «Хотелось бы тренировать в любой европейской стране, где есть топ-чемпионаты»

10 февраля 2021, 15:25
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в будущем рассчитывает поработать в Европе.

«Хотелось бы уехать тренировать в Европу, попробовать себя там в будущем. В какую страну? Любую из тех, что являются лидерами в мире футбола, где есть топовые чемпионаты — Франция, Италия, Испания, Англия, Германия. Там любому тренеру или игроку будет интересно.

Никогда не было такого желания — выйти и сыграть конкретно против какого-то футболиста. Конечно, есть игроки, такие как Зидан и Месси, обладающие футбольным талантом, и за ними интересно смотреть непосредственно на футбольном поле», – приводит слова Семака «Матч ТВ».

  • Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
  • На данный момент команда идет на первом месте в РПЛ.
  • В Лиге чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе.

Семак: «Никаких предпосылок для моей отставки из «Зенита» нет»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1612960440
Уволят из Зенита, молись чтобы в РПЛ где то пристроиться, Таких "спецов" вагон и маленькая тележка в любой ДЮСШ)))))
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vladimir-7
1612960589
Сергей, рановато тебе в Европу, сначала возьми команду РПЛ без такого заоблачного финансирования, выведи её в тройку лучших команд РПЛ и поиграй с этой командой года 3-4 и выиграй чемпионат России, вот тогда и переходи в Европу.
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Сильвербой
1612961818
Ты результаты свои в Еврокубках видел??? За какие заслуги тебя должны взять в куда-то? Там газпрома нет, покупать тебе титулы никто не будет!
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Plyash
1612962481
Какая тебе заграница,чучело?Если бы не ГазПром со своей не меренной авоськой,то тренировать бы тебе Магаданский "Строитель" в самый раз,а не Питерскую Зеню.
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BRAZILES
1612967221
надо же ----великий российский тренер ---------заграницу захотелось
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NewLife
1612968174
Се Мак, собирайся в топовые чемпионаты Китая, Казахстана, Молдовы. Что, несмотря на проповеди зюбы, квасной патриотизьм иссяк ?
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portero
1612972836
И тут Серёжу понесло... звезду поймал...
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PahaSpartak
1612975155
Едь в Англию, чувак, тренируй хомячков или котят, и мечта сбудется. Где Семак?-Тренирует в Англии-ооооо, красава!
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m40
1612975855
Зачем он это говорит? У него есть неплохие игроки, но дважды уже опозорился в Европе. Просто очень обидно с первой корзины занимать 4 место, тем более когда по составу в группе есть команды слабее. Но не по игре. И тренерской мысли ведь не было. С такими успехами только в серию С ехать тренировать.
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paracetamol
1612990128
С такими результатами в ЛЧ тебе только в Монголию!
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