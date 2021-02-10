Семак: «Хотелось бы тренировать в любой европейской стране, где есть топ-чемпионаты»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в будущем рассчитывает поработать в Европе.
«Хотелось бы уехать тренировать в Европу, попробовать себя там в будущем. В какую страну? Любую из тех, что являются лидерами в мире футбола, где есть топовые чемпионаты — Франция, Италия, Испания, Англия, Германия. Там любому тренеру или игроку будет интересно.
Никогда не было такого желания — выйти и сыграть конкретно против какого-то футболиста. Конечно, есть игроки, такие как Зидан и Месси, обладающие футбольным талантом, и за ними интересно смотреть непосредственно на футбольном поле», – приводит слова Семака «Матч ТВ».
- Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
- На данный момент команда идет на первом месте в РПЛ.
- В Лиге чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе.
Семак: «Никаких предпосылок для моей отставки из «Зенита» нет»
Источник: «Матч ТВ»