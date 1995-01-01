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    Семак: «Хотелось бы тренировать в любой европейской стране, где есть топ-чемпионаты»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в будущем рассчитывает поработать в Европе.

    «Хотелось бы уехать тренировать в Европу, попробовать себя там в будущем. В какую страну? Любую из тех, что являются лидерами в мире футбола, где есть топовые чемпионаты — Франция, Италия, Испания, Англия, Германия. Там любому тренеру или игроку будет интересно.

    Никогда не было такого желания — выйти и сыграть конкретно против какого-то футболиста. Конечно, есть игроки, такие как Зидан и Месси, обладающие футбольным талантом, и за ними интересно смотреть непосредственно на футбольном поле», – приводит слова Семака «Матч ТВ».

    • Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
    • На данный момент команда идет на первом месте в РПЛ.
    • В Лиге чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7527

      NewLife 12 минут назад

      Се Мак, собирайся в топовые чемпионаты Китая, Казахстана, Молдовы. Что, несмотря на проповеди зюбы, квасной патриотизьм иссяк ?

      0
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      Рейтинг: +227

      BRAZILES 28 минут назад

      надо же ----великий российский тренер ---------заграницу захотелось

      1
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      Рейтинг: +1269

      elessar arnor 1 час назад

      европейский дзюбол!

      1
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      Рейтинг: +4881

      playsh 1 час назад

      Какая тебе заграница,чучело?Если бы не ГазПром со своей не меренной авоськой,то тренировать бы тебе Магаданский "Строитель" в самый раз,а не Питерскую Зеню.

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      Рейтинг: +6921

      Сильвербой 1 час назад

      Ты результаты свои в Еврокубках видел??? За какие заслуги тебя должны взять в куда-то? Там газпрома нет, покупать тебе титулы никто не будет!

      1
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      Рейтинг: +15327

      vladimir-7 2 часа назад

      Сергей, рановато тебе в Европу, сначала возьми команду РПЛ без такого
      заоблачного финансирования, выведи её в тройку лучших команд РПЛ и
      поиграй с этой командой года 3-4 и выиграй чемпионат России, вот
      тогда и переходи в Европу.

      3
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      Рейтинг: +20452

      Боцман59rus 2 часа назад

      Уволят из Зенита, молись чтобы в РПЛ где то пристроиться,
      Таких "спецов" вагон и маленькая тележка в любой ДЮСШ)))))

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