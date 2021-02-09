Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Реднапп: «Манчестер Сити» останется на вершине АПЛ, они на голову выше всех. Игра окончена»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп спрогнозировал итоги чемпионской гонки в АПЛ.

    «Гонка за титулом завершена. «Манчестер Сити» останется на вершине. Игра окончена.

    В этом сезоне они на голову выше всех. Не вижу клуба, который смог бы их догнать. «Сити» выдал невероятный матч с «Ливерпулем».

    В начале года я думал, что нас ждут скачки между «Ливерпулем» и «Ман Сити». Однако, «Ливерпуль» не имеет права отпускать «Сити» на расстояние 10 очков, который, к тому же, находится на пике формы.

    «Манчестер Юнайтед» преуспел в этом сезоне, но я не считаю, что они смогу догнать «Сити», – сказал Реднапп.

    • «Манчестер Сити» идет на первом месте в АПЛ, опережая «МЮ» на пять очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2021 23:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82532
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru