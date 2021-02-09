Реднапп: «Манчестер Сити» останется на вершине АПЛ, они на голову выше всех. Игра окончена»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп спрогнозировал итоги чемпионской гонки в АПЛ.

«Гонка за титулом завершена. «Манчестер Сити» останется на вершине. Игра окончена.

В этом сезоне они на голову выше всех. Не вижу клуба, который смог бы их догнать. «Сити» выдал невероятный матч с «Ливерпулем».

В начале года я думал, что нас ждут скачки между «Ливерпулем» и «Ман Сити». Однако, «Ливерпуль» не имеет права отпускать «Сити» на расстояние 10 очков, который, к тому же, находится на пике формы.

«Манчестер Юнайтед» преуспел в этом сезоне, но я не считаю, что они смогу догнать «Сити», – сказал Реднапп.