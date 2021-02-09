«Нижний Новгород» договорился с «Локомотивом» об аренде полузащитника Берковского

Полузащитник «Локомотива» Илья Берковский возвращается в ФНЛ. О его аренде договорился «Нижний Новгород».
Футболист будет арендован с правом выкупа. Сейчас стороны оформляют документы. В течение недели Берковский присоединится к нижегородцам на сборе в Турции.
- 20-летнего уроженца Омской области «Локомотив» купил у «Торпедо» этой зимой за 250 тысяч евро.
- В текущем сезоне ФНЛ Берковский провел 21 матч, забил 6 голов, сделал результативный пас.
- «Нижний Новгород» лидирует в ФНЛ.
Источник: «Матч ТВ»