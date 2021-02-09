«Нижний Новгород» договорился с «Локомотивом» об аренде полузащитника Берковского

Полузащитник «Локомотива» Илья Берковский возвращается в ФНЛ. О его аренде договорился «Нижний Новгород».

Футболист будет арендован с правом выкупа. Сейчас стороны оформляют документы. В течение недели Берковский присоединится к нижегородцам на сборе в Турции.