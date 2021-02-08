Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    «Реал» не может договориться с Вараном о продлении контракта. На игрока претендуют «ПСЖ» и «МЮ»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть команду этим летом.

    По информации Football Espana, мадридский клуб не может договориться с французом о продлении контракта, который истекает по окончании сезона-2021/22. «Реал» постарается продать футболиста летом 2021 года, если не увидит положительной динамики в переговорах.

    Мадридский клуб планирует выручить за футболиста минимум 50 миллионов евро. Основные претенденты на Варана – «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +219

      red-white fox 1 час назад

      Прежде чем продать что-то не нужное нужно купить кого-то на замену. Если Варан, Рамос, Марсело уйдут кто в защите играть будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11180

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да уходи ради Бога и собой забери Начо и бразильяна

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82532
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru