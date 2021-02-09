«Реал» не может договориться с Вараном о продлении контракта. На игрока претендуют «ПСЖ» и «МЮ»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть команду этим летом.
По информации Football Espana, мадридский клуб не может договориться с французом о продлении контракта, который истекает по окончании сезона-2021/22. «Реал» постарается продать футболиста летом 2021 года, если не увидит положительной динамики в переговорах.
Мадридский клуб планирует выручить за футболиста минимум 50 миллионов евро. Основные претенденты на Варана – «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
Источник: Football Espana