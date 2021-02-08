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  • Безбородов и Вилков вернутся к работе на матчах РПЛ во второй части сезона

Безбородов и Вилков вернутся к работе на матчах РПЛ во второй части сезона

8 февраля 2021, 21:10
14

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил возвращение Владислава Безбородова и Михаила Вилкова в список арбитров, которым разрешено обслуживать игры РПЛ.

«Безбородов был отстранен решением судейского комитета до конца года. Этот срок подошел к концу. Он отправится на сборы судей в середине февраля в Сочи, и если сдаст тесты, то сможет вернуться к работе на матчах РПЛ.

Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на самые сложные матчи, поэтому к его ошибкам приковано самое пристальное внимание. Он допустил ошибку, введя в заблуждение КДК, за что получил отстранение на полгода. Сейчас оно заканчивается, и если он хорошо сдаст тесты, то будет допущен к работе на матчах», – сказал Хачатурянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав Вилков Михаил
Комментарии (14)
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BRO_football
1612809252
В отпуск сходили, бабки закончились, можно опять на работу сходить и взять взятку-другую.
Ответить
вальтер 79
1612809601
отдохнули судейки про них немного забыли теперь можно по новой косячить в матчах
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Маленький
1612810251
Непотопляемые
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moskowcity-petrv
1612811288
Газовый немец разрулил всё
Ответить
NewLife
1612812236
Карманные судьи опять в деле.
Ответить
Чехов на Садовой
1612815380
Этих систунов можно вернуть только в качестве Боллбоев. Иначе опять матчи будут перегажены!
Ответить
Hektor 84
1612816290
члинит без них не чемпинен!
Ответить
river31
1612844654
Скинулись председателю комитета.)))))
Ответить
АЛЕКС 58
1612847378
Поиздержались пацаны....дети за границей голодают...Пора к кормушке!
Ответить
Лфшт
1612854221
Лига позора
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