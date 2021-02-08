Безбородов и Вилков вернутся к работе на матчах РПЛ во второй части сезона

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил возвращение Владислава Безбородова и Михаила Вилкова в список арбитров, которым разрешено обслуживать игры РПЛ.
«Безбородов был отстранен решением судейского комитета до конца года. Этот срок подошел к концу. Он отправится на сборы судей в середине февраля в Сочи, и если сдаст тесты, то сможет вернуться к работе на матчах РПЛ.
Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на самые сложные матчи, поэтому к его ошибкам приковано самое пристальное внимание. Он допустил ошибку, введя в заблуждение КДК, за что получил отстранение на полгода. Сейчас оно заканчивается, и если он хорошо сдаст тесты, то будет допущен к работе на матчах», – сказал Хачатурянц.
- РФС отстранил Безбородова по итогам октябрьского матча «Краснодар» – «Спартак» (1:3). Он допустил две ошибки, повлиявшие на исход игры.
- Вилкова уличили в обмане КДК в ходе разбирательства после встречи «Краснодар» – «Рубин» (3:1).
Источник: «Спорт-Экспресс»