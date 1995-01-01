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    Безбородов и Вилков вернутся к работе на матчах РПЛ во второй части сезона

    Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил возвращение Владислава Безбородова и Михаила Вилкова в список арбитров, которым разрешено обслуживать игры РПЛ.

    «Безбородов был отстранен решением судейского комитета до конца года. Этот срок подошел к концу. Он отправится на сборы судей в середине февраля в Сочи, и если сдаст тесты, то сможет вернуться к работе на матчах РПЛ.

    Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на самые сложные матчи, поэтому к его ошибкам приковано самое пристальное внимание. Он допустил ошибку, введя в заблуждение КДК, за что получил отстранение на полгода. Сейчас оно заканчивается, и если он хорошо сдаст тесты, то будет допущен к работе на матчах», – сказал Хачатурянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7466

      NewLife 17 минут назад

      Карманные судьи опять в деле.

      0
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      Рейтинг: +839

      moskowcity-petrv 32 минуты назад

      Газовый немец разрулил всё

      0
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      Рейтинг: +266

      Маленький 50 минут назад

      Непотопляемые

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      Рейтинг: +227

      вальтер 79 1 час назад

      отдохнули судейки про них немного забыли теперь можно по новой косячить в матчах

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      Рейтинг: +9226

      BRO_football 1 час назад

      В отпуск сходили, бабки закончились, можно опять на работу сходить и взять взятку-другую.

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