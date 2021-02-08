Безбородов и Вилков вернутся к работе на матчах РПЛ во второй части сезона

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил возвращение Владислава Безбородова и Михаила Вилкова в список арбитров, которым разрешено обслуживать игры РПЛ.

«Безбородов был отстранен решением судейского комитета до конца года. Этот срок подошел к концу. Он отправится на сборы судей в середине февраля в Сочи, и если сдаст тесты, то сможет вернуться к работе на матчах РПЛ.

Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на самые сложные матчи, поэтому к его ошибкам приковано самое пристальное внимание. Он допустил ошибку, введя в заблуждение КДК, за что получил отстранение на полгода. Сейчас оно заканчивается, и если он хорошо сдаст тесты, то будет допущен к работе на матчах», – сказал Хачатурянц.