Матч за пятое место КЧМ обслужит женская бригада арбитров

В 18:00 по Москве начнется матч за пятое место на клубном чемпионате мира между южнокорейским «Ульсаном» и катарским «Аль-Духаилем». Встречу обслужит женская бригада судей из Бразилии.

В поле будет работать Эдина Алвес Батиста, на линиях – Неуза Бак и Мариана де Алмейда.