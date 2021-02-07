Матч за пятое место КЧМ обслужит женская бригада арбитров

В 18:00 по Москве начнется матч за пятое место на клубном чемпионате мира между южнокорейским «Ульсаном» и катарским «Аль-Духаилем». Встречу обслужит женская бригада судей из Бразилии.
В поле будет работать Эдина Алвес Батиста, на линиях – Неуза Бак и Мариана де Алмейда.
- В августе 2020 года Алвес Батиста сказала в интервью, что мечтает поработать на мужском взрослом турнире.
- Игра за 5-е место состоится в Катаре.
- Практика привлечения судей-женщин существует и в Европе – например, в Украине.
Источник: твиттер FIFA Women's World Cup