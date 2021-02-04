«Лужники» могут принять матч Россия – Хорватия

Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации со стадионом «Лужники».

«Мы можем проводить в «Лужниках» матчи сборной. Если у клубов есть желание, то тоже могут, но у всех есть стадионы.

В 2020 году мы столкнулись с проблемами появления вируса. В этой ситуации «Лужники» не несли большого смысла, хоть это и лучшая арена страны. С экономической точки зрения РФС не мог себе позволить «Лужникам» провести матч без зрителей.

Ситуация улучшается, и если она продолжит улучшаться, то мы вполне можем провести там матч с Хорватией. Плюс не исключeн вариант, что стадиону отдадут финал Кубка России», – цитирует Дюкова «Чемпионат».