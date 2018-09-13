«Лужники» могут принять матч Россия – Хорватия

На Лужниках надо сначала картошку выкопать, выровнять поле и траву
вырастить. Там жадный Собянин за аренду стадиона столько дерет, что
лучше на своих полях международные игры проводить, хотя и меньше
будет болельщиков. А.Дюков, поинтересуйся у Собянина, сколько стоит аренда стадиона.
Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации со стадионом «Лужники».
«Мы можем проводить в «Лужниках» матчи сборной. Если у клубов есть желание, то тоже могут, но у всех есть стадионы.
В 2020 году мы столкнулись с проблемами появления вируса. В этой ситуации «Лужники» не несли большого смысла, хоть это и лучшая арена страны. С экономической точки зрения РФС не мог себе позволить «Лужникам» провести матч без зрителей.
Ситуация улучшается, и если она продолжит улучшаться, то мы вполне можем провести там матч с Хорватией. Плюс не исключeн вариант, что стадиону отдадут финал Кубка России», – цитирует Дюкова «Чемпионат».