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«Лужники» могут принять матч Россия – Хорватия

4 февраля 2021, 14:39
4

Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации со стадионом «Лужники».

«Мы можем проводить в «Лужниках» матчи сборной. Если у клубов есть желание, то тоже могут, но у всех есть стадионы.

В 2020 году мы столкнулись с проблемами появления вируса. В этой ситуации «Лужники» не несли большого смысла, хоть это и лучшая арена страны. С экономической точки зрения РФС не мог себе позволить «Лужникам» провести матч без зрителей.

Ситуация улучшается, и если она продолжит улучшаться, то мы вполне можем провести там матч с Хорватией. Плюс не исключeн вариант, что стадиону отдадут финал Кубка России», – цитирует Дюкова «Чемпионат».

  • Россия сыграет с Хорватией 1 сентября в рамках 4-го тура квалификации к ЧМ-2022.
  • Последний матч в «Лужниках» состоялся в октябре 2019 года. Тогда сборная России разгромила Шотландию (4:0).

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Дюков Александр
Комментарии (4)
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vladimir-7
1612440618
На Лужниках надо сначала картошку выкопать, выровнять поле и траву вырастить. Там жадный Собянин за аренду стадиона столько дерет, что лучше на своих полях международные игры проводить, хотя и меньше будет болельщиков. А.Дюков, поинтересуйся у Собянина, сколько стоит аренда стадиона.
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zigbert
1612449116
Сейчас планировать все очень сложно. Кто знает с какими показателями по ковиду мы придем к 1 сентября?
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