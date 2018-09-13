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    «Лужники» могут принять матч Россия – Хорватия

    Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации со стадионом «Лужники».

    «Мы можем проводить в «Лужниках» матчи сборной. Если у клубов есть желание, то тоже могут, но у всех есть стадионы.

    В 2020 году мы столкнулись с проблемами появления вируса. В этой ситуации «Лужники» не несли большого смысла, хоть это и лучшая арена страны. С экономической точки зрения РФС не мог себе позволить «Лужникам» провести матч без зрителей.

    Ситуация улучшается, и если она продолжит улучшаться, то мы вполне можем провести там матч с Хорватией. Плюс не исключeн вариант, что стадиону отдадут финал Кубка России», – цитирует Дюкова «Чемпионат».

    • Россия сыграет с Хорватией 1 сентября в рамках 4-го тура квалификации к ЧМ-2022.
    • Последний матч в «Лужниках» состоялся в октябре 2019 года. Тогда сборная России разгромила Шотландию (4:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15130

      vladimir-7 9 минут назад

      На Лужниках надо сначала картошку выкопать, выровнять поле и траву
      вырастить. Там жадный Собянин за аренду стадиона столько дерет, что
      лучше на своих полях международные игры проводить, хотя и меньше
      будет болельщиков. А.Дюков, поинтересуйся у Собянина, сколько стоит аренда стадиона.

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