Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков – о расширении РПЛ: «Мы хотим получить еще два «автобуса»?»

Дюков – о расширении РПЛ: «Мы хотим получить еще два «автобуса»?»

3 февраля 2021, 14:50
7

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможных реформах в российском футболе.

— Что скажете о cистеме проведения чемпионата России? Сейчас много разговоров о новой формуле РПЛ.

— В медиа появляется разная информация, озвучиваются и обсуждаются разные подходы.

— В последнее время много инсайдов, что турнир может быть разделен на группы, что может быть введен плей-офф.

— Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола.

Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно.

— Честно говоря, не видно и 16...

— Не менее важно соответствовать уровню РПЛ и по спортивной составляющей. Мы хотим получить еще два «автобуса» в премьер-лиге? Эти два «автобуса» не добавят зрелищности и не помогут нашим клубам лучше подготовиться к еврокубкам.

Дюков: «Понимаю, что меня связывают с «Зенитом». Это мешает»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1612357553
Дюк-офф про "автобусы" любит порассуждать, а в них ли дело? РПЛ давно стала Лигой суицидов для бюджетных клубов из регионов (Анжи, Тосно, Амкар, Тамбов)... чем больше таких клубов играет, тем быстрее РПЛ очистится от таких "смертников" с бессмысленным и беспощадным госфинансированием... футбольные клубы должны иметь частное финансирование: хотите иметь зрелище - тратьте свои личные деньги на него... соперников с гигантскими государственными бюджетами, которые мешают развиваться частному футболу, быть не должно, так играют во всем мире... и все эти "сказки" про "политические составляющие" в регионах пора прекратить: социалку должны финансировать те, кто "получил" миллиардные состояния при дележе российских недр и ресурсов...
Ответить
Бухбух
1612359258
Автобусы заставляет ставить лимит, когда вместо добротного лега приходится покупать российского недофутболера за те же деньги. Ну а каким автобусом является сам Зенит показала ЛЧ.
Ответить
Из Твери Леха
1612359612
Зрелищность...Кто кроме Зенита и Краснодара ее вообще может показать? Да и то в последнее время и они менее зрелищные стали.
Ответить
vladimir-7
1612362500
Дюков вбросил проблему и ждет ответа от болельщиков и журналистов, а сами них. не соображают, что делать с реформой, куда грести?
Ответить
Боцман59rus
1612363733
Спортивный чиновник размышляющий такими категориями, это просто недоразвитое функционерное недоразумение, которых, благодаря Обнуленному, развелось во всех отраслях и сферах... Что самое плохое, такие примитивные организмы, очень живучие, приспосабливаются к любым условиям - сами не вымрут, не исчезнут и строя в честь таких паразитов различные памятники и другие исторические напоминания о их существовании, как например АлкашЦентр в Екатеринбурге, мы только подпитывем их и даём юридическое право на существование и деятельность.... ......... но вил хватит на всех, пусть суки знают))))
Ответить
Hektor 84
1612367589
Про автобусы прав)))
Ответить
tairdyachkov
1612379711
Зaкpытый клyб ceкс знакомcтв. Тыcячи yчасников xотят ceксa бeз денeг и oбязательcтв, вcе aнoнимно и кoнфиденциальнo (а то мнoгиe в oтношeнияx). Ищи пaртнеpoв и наcлаждайcя ceксoм, peгистpация бecплатнaя ----- http://srt.vg/vpoiske
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+