Дюков – о расширении РПЛ: «Мы хотим получить еще два «автобуса»?»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможных реформах в российском футболе.

— Что скажете о cистеме проведения чемпионата России? Сейчас много разговоров о новой формуле РПЛ.

— В медиа появляется разная информация, озвучиваются и обсуждаются разные подходы.

— В последнее время много инсайдов, что турнир может быть разделен на группы, что может быть введен плей-офф.

— Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола.

Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно.

— Честно говоря, не видно и 16...

— Не менее важно соответствовать уровню РПЛ и по спортивной составляющей. Мы хотим получить еще два «автобуса» в премьер-лиге? Эти два «автобуса» не добавят зрелищности и не помогут нашим клубам лучше подготовиться к еврокубкам.

Дюков: «Понимаю, что меня связывают с «Зенитом». Это мешает»