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    Дюков – о расширении РПЛ: «Мы хотим получить еще два «автобуса»?»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о возможных реформах в российском футболе.

    — Что скажете о cистеме проведения чемпионата России? Сейчас много разговоров о новой формуле РПЛ.

    — В медиа появляется разная информация, озвучиваются и обсуждаются разные подходы.

    — В последнее время много инсайдов, что турнир может быть разделен на группы, что может быть введен плей-офф.

    — Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола.

    Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно.

    — Честно говоря, не видно и 16...

    — Не менее важно соответствовать уровню РПЛ и по спортивной составляющей. Мы хотим получить еще два «автобуса» в премьер-лиге? Эти два «автобуса» не добавят зрелищности и не помогут нашим клубам лучше подготовиться к еврокубкам.

    Дюков: «Понимаю, что меня связывают с «Зенитом». Это мешает»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15098

      vladimir-7 7 минут назад

      Дюков вбросил проблему и ждет ответа от болельщиков и журналистов,
      а сами них. не соображают, что делать с реформой, куда грести?

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      Рейтинг: +2757

      Из Твери Леха 55 минут назад

      Зрелищность...Кто кроме Зенита и Краснодара ее вообще может показать? Да и то в последнее время и они менее зрелищные стали.

      0
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      Рейтинг: +2431

      Бухбух 1 час назад

      Автобусы заставляет ставить лимит, когда вместо добротного лега приходится покупать российского недофутболера за те же деньги. Ну а каким автобусом является сам Зенит показала ЛЧ.

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      Рейтинг: +6337

      Alekxei Z. 1 час назад

      Надо жить по средствам и не будут банкротства.
      Конечно надо стремиться к 18.
      "Автобусы" ставят не игроки , а тренеры !!! Беда нашего футбола тренерские кадры.
      Например в Австрии и Нидерландах люди создают зрелище для болельщиков, а у нас какой-то автопарк. Не скажу что игроки там сильнее, там философия другая. Футбол для народа , а не тупое воровство бабок.

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      Рейтинг: +11104

      JTherry 1 час назад

      Дюк-офф про "автобусы" любит порассуждать, а в них ли дело? РПЛ давно стала Лигой суицидов для бюджетных клубов из регионов (Анжи, Тосно, Амкар, Тамбов)... чем больше таких клубов играет, тем быстрее РПЛ очистится от таких "смертников" с бессмысленным и беспощадным госфинансированием... футбольные клубы должны иметь частное финансирование: хотите иметь зрелище - тратьте свои личные деньги на него... соперников с гигантскими государственными бюджетами, которые мешают развиваться частному футболу, быть не должно, так играют во всем мире... и все эти "сказки" про "политические составляющие" в регионах пора прекратить: социалку должны финансировать те, кто "получил" миллиардные состояния при дележе российских недр и ресурсов...

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      Рейтинг: +3277

      ziborock 1 час назад

      Дюков: Эти два «автобуса» не добавят зрелищности и не помогут нашим клубам лучше подготовиться к еврокубкам.

      Ну как "ваши" клубы подготовились к еврокубкам без "этих двух автобусов" мы уже видели!)))

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      Рейтинг: +19034

      bset 2 часа назад

      Расширить лигу - получить лишние "автобусы". Сократить лигу - лишить регионы клубов. Лучше, конечно, не делать ничего и дальше продолжать получать деньги. А потом развести руки и сказать "Ну не мы же 16 команд придумали - это с 90-х еще тянется". В США всякие форматы попробовали, меняли, откатывали и прочее, прочее. Это явно лучше, чем сидеть сложа руки и ждать, пока чемпионат сам собой вырулит (или с концами развалится). Да и качество нашего чемпионата в 2012 повысилось, когда разделились на группу и топ-8 команд играли друг с другом в два круга. Можно сократиться до 12 команд, потом разделиться по 6 и еще 2 круга сыграть. В итоге выйдет 32 матча, весной будут игры интересные, топовые команды будут играть друг с другом. Да и интерес болельщиков выше будет у команд второй группы - пример Лига Наций, где Лихтенштейн и Сан-Марино стали на что-то претендовать, играя друг с другом, а не болтаясь внизу таблицы против более сильных команд.

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      Рейтинг: +3547

      solodealer 2 часа назад

      "...ещё два автобуса...?"
      Это, понятно, про слабые провинциальные клубы-статисты турнира?
      А наши несменяемые и назначенные сверху "лидеры", получается, этакие... "ракетопланы" современного ыутбола?)))
      НЕ смешите людей, Дюков!
      Весь российский футбол сегодня финансируется по указке из одного кабинета. Соответственно, выделяя одному клубу больше бабла, на старте тупо НАЗНАЧАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЧЕМПИОН!
      Так... создайте общий фонд с одинаковым финансированием всех клубов лиги. Пусть базовые бюджеты в Питере, Тамбове, Самаре и Калиниграде будут одинаковыми! А разницу себе "в плюс" пусть каждый зарабатывает в Евркубках...
      И не будет никаких "автобусов"... А главное - НЕ БУДЕТ ТАКИХ "ЛИДЕРОВ", КАК "ЗЕНИТ" ... Позорище, ведь...

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