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    Дюков: «Понимаю, что меня связывают с «Зенитом». Это мешает»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, как относится к тому, что его ассоциируют с «Зенитом».

    – Хотел поговорить про «Зенит», поскольку вас ассоциируют с этим клубом.

    – Да, это так. Изменить что-то может только время. Мои амбиции – развитие российского футбола в целом. Чтобы преуспеть в этом, мне нужно доверие со стороны коллег по цеху. Если не будет доверия, мне будет сложно работать. Да, я понимаю, что меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» – со мной, и это, безусловно, мешает.

    – Есть вопросы и к судейству матчей «Зенита».

    – Я не участвую в назначении судей, не звоню им. Давайте посмотрим на ключевые ошибки в пользу и против команды, которых примерно равное количество.

    • Дюков возглавил РФС в феврале 2019 года.
    • До этого он занимал одну из руководящих должностей в «Зените».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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