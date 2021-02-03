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  • Дюков: «Понимаю, что меня связывают с «Зенитом». Это мешает»

Дюков: «Понимаю, что меня связывают с «Зенитом». Это мешает»

3 февраля 2021, 09:58
10

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как относится к тому, что его ассоциируют с «Зенитом».

– Хотел поговорить про «Зенит», поскольку вас ассоциируют с этим клубом.

– Да, это так. Изменить что-то может только время. Мои амбиции – развитие российского футбола в целом. Чтобы преуспеть в этом, мне нужно доверие со стороны коллег по цеху. Если не будет доверия, мне будет сложно работать. Да, я понимаю, что меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» – со мной, и это, безусловно, мешает.

– Есть вопросы и к судейству матчей «Зенита».

– Я не участвую в назначении судей, не звоню им. Давайте посмотрим на ключевые ошибки в пользу и против команды, которых примерно равное количество.

  • Дюков возглавил РФС в феврале 2019 года.
  • До этого он занимал одну из руководящих должностей в «Зените».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дюков Александр
Комментарии (10)
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Закат ЕдРа
1612343242
Оплот воровской власти. Ставленник антинародной партии и антинародного клуба. Когда в стране будут нормальные люди рулить. Когда страна будет процветать, то бомжикам не будет места. У нас в Питере возродим нормальные футбольные школы и клубы. Вот скажи мне бомж если зянитка вверху при антинародной власти, то что выберешь закон и богатую страну или чемпионство зянитки?)))
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Вомбат
1612348258
Все члены исполкома РФС, кроме Гинера и Толстых, -- Симонян, Анохин, Прядкин, Федун, Хачатурян, Шох и т.д.-- болельщики Спартака. Все они горой за своего президента, которого сами же единогласно и выбирали. Вряд ли они могли бы с ним до сих пор работать, если бы Дюков взялся лоббировать интересы Зенита. Чиновники вообще всегда лоббируют интересы начальства, а если начальство молчит, то интересы влиятельного большинства. И кто у нас в РФС влиятельное большинство?
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NewLife
1612348973
Питерский фигурант из 90-х рассказывает газетенке, принадлежащей другому питерскому фигуранту из 90-х с крокодиловыми слезами на глазах, что ему что-то мешает. Лицемер. Хочешь выглядеть независимым передай синит от твоей корпорации в бюджет города, посмотрим, как там посмеют покупать игроков по 40 млн долл. Особенно расмешило вот это "Я не участвую в назначении судей, не звоню им. " А кто назначил Хачатурянца и Какашкина. Бункерный дед тоже не устает повторять, что он не влияет на судей ))
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Hektor 84
1612366565
Что это с ним? Выглядит как отмазки)))
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владимир миронов
1612369276
Убрать из его ответов тему футбола--смахивают на ответы путина, особенно о назначении судей на матчи (судебные процессы).
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