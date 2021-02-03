Дюков: «Понимаю, что меня связывают с «Зенитом». Это мешает»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как относится к тому, что его ассоциируют с «Зенитом».

– Хотел поговорить про «Зенит», поскольку вас ассоциируют с этим клубом.

– Да, это так. Изменить что-то может только время. Мои амбиции – развитие российского футбола в целом. Чтобы преуспеть в этом, мне нужно доверие со стороны коллег по цеху. Если не будет доверия, мне будет сложно работать. Да, я понимаю, что меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» – со мной, и это, безусловно, мешает.

– Есть вопросы и к судейству матчей «Зенита».

– Я не участвую в назначении судей, не звоню им. Давайте посмотрим на ключевые ошибки в пользу и против команды, которых примерно равное количество.