Главные новости дня. Неймар согласовал четырехлетний контракт с «ПСЖ», «Марсель» объявил об отставке Виллаш-Боаша

Gazzetta dello Sport: Бенитес заменит Гаттузо на посту главного тренера «Наполи»

RMC Sport: Неймар согласовал четырехлетний контракт с «ПСЖ»

«Марсель» объявил об отставке Виллаш-Боаша. Португалец подал в отставку в знак несогласия с руководством клуба

Топич – о карьере в России: «В ночной клуб как домой ходили»

Тарасов будет играть за «Сахалинец»

Куман: «Лучше бы Суарес перешел в «Ювентус», а не в «Атлетико»

Малком – на сборах: «Я хочу домой»

Паршивлюк – о футболистах-геях: «Честно, шок. Футбол – это мужской, брутальный вид спорта»

«Не жму им руки, а они закрывают глаза». Паршивлюк – о ветеранах «Спартака», повлиявших на его уход

Созин: «Ещe два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования»