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    «Не жму им руки, а они закрывают глаза». Паршивлюк – о ветеранах «Спартака», повлиявших на его уход

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал об уходе из «Спартака» в 2016-м году.

    — Четыре года назад вы сказали, что когда-нибудь поделитесь деталями ухода из «Спартака».

    — Я до сих пор не вижу смысла ворошить прошлое. Да и не думаю, что кому-то это интересно.

    — Подождите, вы воспитанник клуба, один из самых молодых капитанов в истории, болельщики «Спартака» вам до сих пор аплодируют после матчей. Конечно, им интересно узнать, почему вам пришлось покинуть родную команду.

    — Мне надо подготовить почву для этого. Если даже расскажу, через две минуты позвонят Дмитрию Аленичеву, а он скажет, что все это полный бред, такого не было, Паршивлюк просто не соответствовал уровню «Спартака» из-за своих повреждений, третье, четвертое, пятое.

    Я пережил эту историю, у меня все более-менее хорошо. Конечно, обидно и досадно, что именно так получилось.

    — Давайте я выдвину версию.

    — Давай.

    — Аленичев не очень в вас нуждается, на тренировках ставит на неудобные позиции, затем отправляет в дубль. В связи с результатами в клубе понимают, что отставка Аленичева близко и вопрос с вами пока откладывают.

    — Так.

    — Далее приходит Каррера и возвращает вас в команду. Игрой он доволен, но Массимо тогда сильно прислушивался к мнению ветеранов «Спартака» — а они дали понять, что Сергея Паршивлюка в составе видеть не особо хотят. Насколько это близко к правде?

    — Вторая часть правдивая. Я не был свидетелем тех событий, но по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза.

    — В каком смысле закрывают?

    — Делают вид, что я несу пургу какую-то и все было не так.

    — В этой группе 2–3 человека?

    — Ну да.

    • Паршивлюк играл за «Спартак» с 2007 по 2016 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20215

      Боцман59rus 5 минут назад

      Серёга, сколько с тобой возились, какие обиды? ...тебя с твоими больничными даже на заводе не держали, не говоря уже о футбольной команде с неплохим контрактом, хотел бы что то доказать, показал бы класс в Динамо, но ты так и не сдюжил

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      Рейтинг: +13943

      derrik2000 22 минуты назад

      Ну, откровенно говоря, Паршивлюк в ИГРАХ, которые транслировали, действительно последний свой сезон в Спартаке сильно сдал.
      Что было этому причиной, мне не ведомо.
      Так же мне неведомо, что там было было на тренировках команды и на каких позициях он на этих тренировках играл.
      Но факт остаётся фактом: Сергей Паршивлюк очень плохо играл за Спартак в свой последний сезон.
      На него была надежда, как на нового лидера команды или одного из лидеров, который поведёт, имея капитанскую повязку, за собой остальных.
      Но этого, к сожалению, не случилось.
      А все эти подковёрные интриги мне лично не интересны: я ФУТБОЛ смотрю, вернее, то, что от него осталось в России, а не подглядываю в раздевалки игроков Спартака и кабинеты его спортивных руководителей.

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