«Не жму им руки, а они закрывают глаза». Паршивлюк – о ветеранах «Спартака», повлиявших на его уход

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал об уходе из «Спартака» в 2016-м году.

— Четыре года назад вы сказали, что когда-нибудь поделитесь деталями ухода из «Спартака».

— Я до сих пор не вижу смысла ворошить прошлое. Да и не думаю, что кому-то это интересно.

— Подождите, вы воспитанник клуба, один из самых молодых капитанов в истории, болельщики «Спартака» вам до сих пор аплодируют после матчей. Конечно, им интересно узнать, почему вам пришлось покинуть родную команду.

— Мне надо подготовить почву для этого. Если даже расскажу, через две минуты позвонят Дмитрию Аленичеву, а он скажет, что все это полный бред, такого не было, Паршивлюк просто не соответствовал уровню «Спартака» из-за своих повреждений, третье, четвертое, пятое.

Я пережил эту историю, у меня все более-менее хорошо. Конечно, обидно и досадно, что именно так получилось.

— Давайте я выдвину версию.

— Давай.

— Аленичев не очень в вас нуждается, на тренировках ставит на неудобные позиции, затем отправляет в дубль. В связи с результатами в клубе понимают, что отставка Аленичева близко и вопрос с вами пока откладывают.

— Так.

— Далее приходит Каррера и возвращает вас в команду. Игрой он доволен, но Массимо тогда сильно прислушивался к мнению ветеранов «Спартака» — а они дали понять, что Сергея Паршивлюка в составе видеть не особо хотят. Насколько это близко к правде?

— Вторая часть правдивая. Я не был свидетелем тех событий, но по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза.

— В каком смысле закрывают?

— Делают вид, что я несу пургу какую-то и все было не так.

— В этой группе 2–3 человека?

— Ну да.

Паршивлюк играл за «Спартак» с 2007 по 2016 года.

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