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  • «Не жму им руки, а они закрывают глаза». Паршивлюк – о ветеранах «Спартака», повлиявших на его уход

«Не жму им руки, а они закрывают глаза». Паршивлюк – о ветеранах «Спартака», повлиявших на его уход

2 февраля 2021, 11:54
7

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал об уходе из «Спартака» в 2016-м году.

— Четыре года назад вы сказали, что когда-нибудь поделитесь деталями ухода из «Спартака».

— Я до сих пор не вижу смысла ворошить прошлое. Да и не думаю, что кому-то это интересно.

— Подождите, вы воспитанник клуба, один из самых молодых капитанов в истории, болельщики «Спартака» вам до сих пор аплодируют после матчей. Конечно, им интересно узнать, почему вам пришлось покинуть родную команду.

— Мне надо подготовить почву для этого. Если даже расскажу, через две минуты позвонят Дмитрию Аленичеву, а он скажет, что все это полный бред, такого не было, Паршивлюк просто не соответствовал уровню «Спартака» из-за своих повреждений, третье, четвертое, пятое.

Я пережил эту историю, у меня все более-менее хорошо. Конечно, обидно и досадно, что именно так получилось.

— Давайте я выдвину версию.

— Давай.

— Аленичев не очень в вас нуждается, на тренировках ставит на неудобные позиции, затем отправляет в дубль. В связи с результатами в клубе понимают, что отставка Аленичева близко и вопрос с вами пока откладывают.

— Так.

— Далее приходит Каррера и возвращает вас в команду. Игрой он доволен, но Массимо тогда сильно прислушивался к мнению ветеранов «Спартака» — а они дали понять, что Сергея Паршивлюка в составе видеть не особо хотят. Насколько это близко к правде?

— Вторая часть правдивая. Я не был свидетелем тех событий, но по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза.

— В каком смысле закрывают?

— Делают вид, что я несу пургу какую-то и все было не так.

— В этой группе 2–3 человека?

— Ну да.

  • Паршивлюк играл за «Спартак» с 2007 по 2016 года.

Паршивлюк – об отказе целовать эмблему «Динамо»: «Потешить чье-то самолюбие?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Паршивлюк Сергей
Комментарии (7)
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derrik2000
1612256769
Ну, откровенно говоря, Паршивлюк в ИГРАХ, которые транслировали, действительно последний свой сезон в Спартаке сильно сдал. Что было этому причиной, мне не ведомо. Так же мне неведомо, что там было было на тренировках команды и на каких позициях он на этих тренировках играл. Но факт остаётся фактом: Сергей Паршивлюк очень плохо играл за Спартак в свой последний сезон. На него была надежда, как на нового лидера команды или одного из лидеров, который поведёт, имея капитанскую повязку, за собой остальных. Но этого, к сожалению, не случилось. А все эти подковёрные интриги мне лично не интересны: я ФУТБОЛ смотрю, вернее, то, что от него осталось в России, а не подглядываю в раздевалки игроков Спартака и кабинеты его спортивных руководителей.
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Боцман59rus
1612257793
Серёга, сколько с тобой возились, какие обиды? ...тебя с твоими больничными даже на заводе не держали, не говоря уже о футбольной команде с неплохим контрактом, хотел бы что то доказать, показал бы класс в Динамо, но ты так и не сдюжил
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Skull_Boy
1612263042
Ой да ну поломанный лавочник ротик приоткрыл
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JTherry
1612264271
про ветеранов - это Сергей о Глушакове и Комбаровых говорит... с их подачи, по его мнению, "ушел" Паршивлюк, на его место собирались Шишкина пригласить...
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Hektor 84
1612361141
Снова ОПГ ромашка. Давно их гнать надо было.
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