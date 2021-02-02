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  • Топич – о карьере в России: «В ночной клуб как домой ходили»

Топич – о карьере в России: «В ночной клуб как домой ходили»

2 февраля 2021, 18:10
9

Бывший форвард «Сатурна», «Крыльев Советов» Марко Топич рассказал, как проводил досуг в России. Также назвал марку своего автомобиля в период работы в стране.

– Когда играл за «Сатурн», где жил?

– В Москве, недалеко от казино «Кристалл». В одном доме с Зелао, Бенуа Ангбва, Алексеем Ивановым жили.

– Ходили играть в казино?

– Я никогда не был там. Мне это просто неинтересно. Я даже ставки не делал. Вот Леша Еременко любил это дело.

– А как вы время с командой проводили?

– Клуб «Рай», «Времена года». В «Рай» как домой ходили. Ходили туда с Давидом Муджири, Малхазом Асатиани, Флорином Шоавой. Это были мои друзья. Там чай, кофе, немного чиваса.

– Кальян?

–Нет, я не люблю кальян.

– Какая у тебя машина была?

– Нормальная, обычная. Я не был, как эти футболисты, которые были на «Мерседесах» за 200 тысяч долларов. В «Вольфсбурге» каждые полтора года получали новую машину: или «Туарег», или «Фаэтон», или «Ауди». У меня был семейный «Фаэтон». У Андрея Гусина был «Мерседес» за 700 тысяч евро. Алексей Еременко сначала на «Феррари», потом джип. Кстати, когда выпивали немного Чиваса, вызывали такси. За руль не садились.

– «Сатурн» полностью с тобой рассчитался?

– Еще должны остались 350 тысяч долларов. Я знаю, что Дмитрий Лоськов, Антонио Кински, Вадим Евсеев получили, а я не получил. Я через адвокатов сборной Боснии пытался, но не вышло.

  • Топич играл в России с 2005 по 2010 год.
  • Именно за «Сатурн» он провел больше всего матчей в карьере (2008-2010 годы).
  • На счету игрока 24 матча и 2 гола за сборную Боснии и Герцеговины (1998-2009 годы).

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Топич Марко
Комментарии (9)
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"supermax"
1612281931
Топич – о карьере в России: «В ночной клуб как домой ходили» так вот куда Малком хочет:D
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DOCTOR PENALTY
1612283769
Вместо футбольного поля топил в клубе.(((
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Ганнибал Лектор
1612286967
Постоянно нарушали спортивный режим и еще хватает наглости говорить о том, что кто-то что-то ему должен остался.
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evgevg13
1612291017
А потом от них хотят хорошей игра- это после ночных гулек...
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Hektor 84
1612362513
В клуб ходил кофе попить? Смешной чудик
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