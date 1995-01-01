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    Топич – о карьере в России: «В ночной клуб как домой ходили»

    Бывший форвард «Сатурна», «Крыльев Советов» Марко Топич рассказал, как проводил досуг в России. Также назвал марку своего автомобиля в период работы в стране.

    – Когда играл за «Сатурн», где жил?

    – В Москве, недалеко от казино «Кристалл». В одном доме с Зелао, Бенуа Ангбва, Алексеем Ивановым жили.

    – Ходили играть в казино?

    – Я никогда не был там. Мне это просто неинтересно. Я даже ставки не делал. Вот Леша Еременко любил это дело.

    – А как вы время с командой проводили?

    – Клуб «Рай», «Времена года». В «Рай» как домой ходили. Ходили туда с Давидом Муджири, Малхазом Асатиани, Флорином Шоавой. Это были мои друзья. Там чай, кофе, немного чиваса.

    – Кальян?

    –Нет, я не люблю кальян.

    – Какая у тебя машина была?

    – Нормальная, обычная. Я не был, как эти футболисты, которые были на «Мерседесах» за 200 тысяч долларов. В «Вольфсбурге» каждые полтора года получали новую машину: или «Туарег», или «Фаэтон», или «Ауди». У меня был семейный «Фаэтон». У Андрея Гусина был «Мерседес» за 700 тысяч евро. Алексей Еременко сначала на «Феррари», потом джип. Кстати, когда выпивали немного Чиваса, вызывали такси. За руль не садились.

    – «Сатурн» полностью с тобой рассчитался?

    – Еще должны остались 350 тысяч долларов. Я знаю, что Дмитрий Лоськов, Антонио Кински, Вадим Евсеев получили, а я не получил. Я через адвокатов сборной Боснии пытался, но не вышло.

    • Топич играл в России с 2005 по 2010 год.
    • Именно за «Сатурн» он провел больше всего матчей в карьере (2008-2010 годы).
    • На счету игрока 24 матча и 2 гола за сборную Боснии и Герцеговины (1998-2009 годы).

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3511

      solodealer 6 минут назад

      Ну, что же... По сравнению с , например, Кокошей и Мамашей...Топич просто дева Мария))

      0
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      Рейтинг: +19919

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Вместо футбольного поля топил в клубе.(((

      0
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      Рейтинг: +5542

      "supermax" 59 минут назад

      Топич – о карьере в России: «В ночной клуб как домой ходили»

      так вот куда Малком хочет:D

      1
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      Рейтинг: +3807

      mamba9090909 > "supermax" 25 минут назад

      Малком хочет в Питер, а клуб "Рай" в Раменском. В Питере другие клубы.))

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