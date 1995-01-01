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    «Химки» арендовали Глушенкова у «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков проведет остаток сезона в аренде в «Химках».

    «Очень рад оказаться здесь. Хороший клуб с серьезными задачами, как на этот сезон, так и на следующий. Успел пообщаться с тренерским штабом, со многими игроками знаком, поэтому должен легче адаптироваться в команде.

    Буду стараться показать себя, забивать голы и помочь «Химкам» подняться выше в турнирной таблице!», – цитирует Глушенкова пресс-служба «Химок».

    • Глушенков восстанавливается от разрыва крестообразных связок.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Химок»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5564

      Puddle 2 часа назад

      Стыдно за полу-покера "литлбой77"! гы-гы-гы

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