«Химки» арендовали Глушенкова у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков проведет остаток сезона в аренде в «Химках».

«Очень рад оказаться здесь. Хороший клуб с серьезными задачами, как на этот сезон, так и на следующий. Успел пообщаться с тренерским штабом, со многими игроками знаком, поэтому должен легче адаптироваться в команде.

Буду стараться показать себя, забивать голы и помочь «Химкам» подняться выше в турнирной таблице!», – цитирует Глушенкова пресс-служба «Химок».