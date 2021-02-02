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    Фетисов: «Глушенков прибыл в расположение «Химок»

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков находится в Турции, где готовится пополнить «Химки». Информацию подтвердили в московском клубе.

    «Глушенков прибыл в расположение «Химок» для прохождения медосмотра. Вероятно, что клубы оформят арендное соглашение», – сказал глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    • Глушенков – воспитанник смоленского футбола.
    • Глушенков в январе восстановился после разрыва передней крестообразной связки колена.
    • В прошлом сезоне игрок был арендован «Крыльями Советов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13952

      derrik2000 12 минут назад

      Свежие новости о Глушенкове с Телеграм:

      "оф.ответа от РФС ещё не было, ждут завтра-послезавтра.
      2. Предварительный контракт подписан с 1 февраля.
      3. Глушенков может сыграть против "Спартака"
      4. Черевченко его рассматривает как нападающего, с возможностью подменить Кухарчука на правом фланге.
      5. Макс выбрал девятый номер в "Химках""

      И тут же вдогонку:

      "19:21, 02 февраля 2021
      Во вторник, 2 февраля, состоялось очередное заседание юридического комитета Российского футбольного союза.

      Члены комитета поддержали трактовку пункта 19.9.2 Регламента ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020-2021 гг. в пользу использования критерия "единовременности" квоты "аренд".

      Таким образом из указанной статьи следует, что одновременно в заявке Клуба - участника Чемпионата не может быть более 2-ух игроков, перешедших в данный клуб на условиях "аренды" из другого одного Клуба Премьер-Лиги. В случае исключения одного или двух таких игроков из заявки Клуба возможна регистрация других игроков, перешедших в данный Клуб на условиях "аренды" из другого одного Клуба Премьер-Лиги, при условии не более 2-ух таких игроков в заявке одновременно."

      Так что ВСЁ НОРМАЛЬНО: ПЕРЕЙДЁТ!

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      Рейтинг: +19919

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Макс, докажи что они ошиблись!

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