Фетисов: «Глушенков прибыл в расположение «Химок»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков находится в Турции, где готовится пополнить «Химки». Информацию подтвердили в московском клубе.

«Глушенков прибыл в расположение «Химок» для прохождения медосмотра. Вероятно, что клубы оформят арендное соглашение», – сказал глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.