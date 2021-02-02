Фетисов: «Глушенков прибыл в расположение «Химок»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков находится в Турции, где готовится пополнить «Химки». Информацию подтвердили в московском клубе.
«Глушенков прибыл в расположение «Химок» для прохождения медосмотра. Вероятно, что клубы оформят арендное соглашение», – сказал глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
- Глушенков – воспитанник смоленского футбола.
- Глушенков в январе восстановился после разрыва передней крестообразной связки колена.
- В прошлом сезоне игрок был арендован «Крыльями Советов».
Источник: «Р-Спорт»