Фетисов: «Глушенков прибыл в расположение «Химок»

Свежие новости о Глушенкове с Телеграм:
"оф.ответа от РФС ещё не было, ждут завтра-послезавтра.
2. Предварительный контракт подписан с 1 февраля.
3. Глушенков может сыграть против "Спартака"
4. Черевченко его рассматривает как нападающего, с возможностью подменить Кухарчука на правом фланге.
5. Макс выбрал девятый номер в "Химках""
И тут же вдогонку:
"19:21, 02 февраля 2021
Во вторник, 2 февраля, состоялось очередное заседание юридического комитета Российского футбольного союза.
Члены комитета поддержали трактовку пункта 19.9.2 Регламента ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020-2021 гг. в пользу использования критерия "единовременности" квоты "аренд".
Таким образом из указанной статьи следует, что одновременно в заявке Клуба - участника Чемпионата не может быть более 2-ух игроков, перешедших в данный клуб на условиях "аренды" из другого одного Клуба Премьер-Лиги. В случае исключения одного или двух таких игроков из заявки Клуба возможна регистрация других игроков, перешедших в данный Клуб на условиях "аренды" из другого одного Клуба Премьер-Лиги, при условии не более 2-ух таких игроков в заявке одновременно."
Так что ВСЁ НОРМАЛЬНО: ПЕРЕЙДЁТ!
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков находится в Турции, где готовится пополнить «Химки». Информацию подтвердили в московском клубе.
«Глушенков прибыл в расположение «Химок» для прохождения медосмотра. Вероятно, что клубы оформят арендное соглашение», – сказал глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
- Глушенков – воспитанник смоленского футбола.
- Глушенков в январе восстановился после разрыва передней крестообразной связки колена.
- В прошлом сезоне игрок был арендован «Крыльями Советов».