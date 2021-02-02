Глушаков: «Российскому футболу было бы скучно без «Спартака». Там постоянно «Санта-Барбара»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал причину, почему российский футбол должен ценить клуб. Дело в интригах и слухах.

«Да, слежу за «Спартаком». Там постоянно «Санта-Барбара», интриги, слухи… Российскому футболу было бы скучно без «Спартака». Удивительно, когда новость выходит — сразу шум, гам вокруг команды. Нет ни минуты покоя у них, наверное», – сказал Глушаков.

Футболист больше всего матчей за карьеру провел за «Спартак» (2013-2019 годы).

«Спартак» сейчас идет в таблице 3-м.

Глушаков в сезоне РПЛ провел 9 матчей за «Химки», забил гол, сделал 2 результативные передачи.

Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда все будет искренне. Нужно, чтобы в клубе были естественные, настоящие люди»

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