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  • Глушаков: «Российскому футболу было бы скучно без «Спартака». Там постоянно «Санта-Барбара»

Глушаков: «Российскому футболу было бы скучно без «Спартака». Там постоянно «Санта-Барбара»

2 февраля 2021, 17:15
5

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал причину, почему российский футбол должен ценить клуб. Дело в интригах и слухах.

«Да, слежу за «Спартаком». Там постоянно «Санта-Барбара», интриги, слухи… Российскому футболу было бы скучно без «Спартака». Удивительно, когда новость выходит — сразу шум, гам вокруг команды. Нет ни минуты покоя у них, наверное», – сказал Глушаков.

  • Футболист больше всего матчей за карьеру провел за «Спартак» (2013-2019 годы).
  • «Спартак» сейчас идет в таблице 3-м.
  • Глушаков в сезоне РПЛ провел 9 матчей за «Химки», забил гол, сделал 2 результативные передачи.

Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда все будет искренне. Нужно, чтобы в клубе были естественные, настоящие люди»

«Успехов, пупсик». Глушаков – о возвращении Промеса в «Спартак»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1612280993
Спартак - это не только Санта-Барбара, но ещё и Ромашка, Сандуны, прыгающий пакемон вдоль бровки, Зарема... Всё это пройдёт, даже 23 января не надо делать будет.
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VVM1964
1612286879
Что то опять этот прохвост разговорился (((
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САДЫЧОК
1612298375
Если бы , не упырь Глушаков , Спартак вполне мог взять и второе золото !
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mutabor0992
1612300764
Как же уже надоела эта деревенщина!!!
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Hektor 84
1612362372
И ты до не давнего времени был главным персонажем
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