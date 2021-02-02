Главные новости дня. Дэвис перешел в «Ливерпуль», Коваленко – в «Аталанту», Грицаенко и Костюков – в «Рубин»

RMC Sport: «Марсель» заблокировал переход Чалета-Цара в «Ливерпуль» за 23 миллиона евро

Официально: «Ливерпуль» купил защитника «Престона» Дэвиса за 570 тысяч

«Локомотив» летом может продать Смолова

Sport24: в «Тамбове» осталось девять футболистов

Кокорин получил разрешение на работу в Италии. Он сможет сыграть с «Интером»

Талалаев: «Мбенг самостоятельно улетел в Африку, и с тех пор я его не видел». «Ахмат» пожаловался в ФИФА на игрока

Полузащитник «Шахтера» Коваленко перешел в «Аталанту»

Marca: «Барселона» задерживает зарплату Месси. Долг – 63,5 миллиона. «Реал» заподозрил каталонский клуб в нарушении ФФП из-за оклада аргентинца

Гицаенко и Костюков перешли из «Тамбова» в «Рубин»

«Аякс» арендовал у «Севильи» Идрисси. Он играет на позиции Промеса. «Спартак» договорился об аренде голландца с обязательством выкупа