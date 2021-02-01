Marca: «Барселона» задерживает зарплату Месси. Долг перед аргентинцем – 63,5 миллиона

«Барселона» задерживает зарплату нападающему Лионелю Месси.

По информации Marca, каталонский клуб задолжал капитану 63,5 миллиона евро. «Барселона» должна была выплатить Месси в январе 72 миллиона евро, но перевела на счет игрока только 8,5 миллиона.

Ранее EL Mundo сообщила, что Месси получил 555 миллионов за четыре года в «Барселоне».