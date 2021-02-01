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    Marca: «Барселона» задерживает зарплату Месси. Долг перед аргентинцем – 63,5 миллиона

    «Барселона» задерживает зарплату нападающему Лионелю Месси.

    По информации Marca, каталонский клуб задолжал капитану 63,5 миллиона евро. «Барселона» должна была выплатить Месси в январе 72 миллиона евро, но перевела на счет игрока только 8,5 миллиона.

    Ранее EL Mundo сообщила, что Месси получил 555 миллионов за четыре года в «Барселоне».

    • Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны» после публикации данных о его зарплате.
    • Аргентинец счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб.
    • Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился о разрыве контракта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2571

      Бомбардиръ 8 минут назад

      Если Барселона объявит себя банкротом, то в Мадриде воздвигнут памятник Месси.

      2
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      Рейтинг: +1967

      Fusballer 14 минут назад

      Последний ... с солью доедает, наверное.

      0
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      Рейтинг: +2636

      neim > Fusballer 1 минуту назад

      Без соли однако ))).

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    • ...
      Рейтинг: +5527

      "supermax" 35 минут назад

      пля ну и цифры

      0
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      Рейтинг: +2636

      neim > "supermax" 15 секунд назад

      Да, да. От одних только нулей в этих цифрах мороз по коже ))).

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