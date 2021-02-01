Полузащитник «Шахтера» Коваленко перешел в «Аталанту»

Так решили Украинцев И Русских померить)))) Ща, новость будет, Атланта покупает второго миранчука))))))
«Аталанта» объявила о переходе полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко.
По информации Sky Sport Italia, итальянский клуб заплатит за 24-летнего украинца 1 миллион евро.
- Коваленко – воспитанник «Шахтера».
- За основную команду он провел 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.
Viktor #Kovalenko è un nuovo giocatore dell’#Atalanta!Benvenuto Viktor!Viktor Kovalenko is a new Nerazzurri player!ласкаво просимо Віктор!⠀#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo pic.twitter.com/zWf69L3N8V— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2021