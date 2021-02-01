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    Полузащитник «Шахтера» Коваленко перешел в «Аталанту»

    «Аталанта» объявила о переходе полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко.

    По информации Sky Sport Italia, итальянский клуб заплатит за 24-летнего украинца 1 миллион евро.

    • Коваленко – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду он провел 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Аталанты»

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2001

      Mister_Tomsk 36 минут назад

      Так решили Украинцев И Русских померить)))) Ща, новость будет, Атланта покупает второго миранчука))))))

      0
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      Рейтинг: +501

      xakep01 45 минут назад

      Либо Миранчук до сих пор не впечатлил, либо есть спрос хороший на Малиновского

      0
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      Рейтинг: +261

      DyadyaWel 1 час назад

      Интересно, зачем он Гасперине?

      0
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      Рейтинг: +20184

      Боцман59rus 1 час назад

      Гасперини сборную восточной Европы собирает?

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