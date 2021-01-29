Sky Sport Italia: «Аталанта» заплатит «Шахтеру» 1 миллион за Коваленко

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко продолжит карьеру в «Аталанте».

Итальянский клуб решил не дожидаться окончания сезона, когда у 24-летнего хавбека закончится контракт с «Шахтером». По информации Sky Sport Italia, «Аталанта» намерена подписать украинца в это трансферное окно.

Ожидается, что украинский клуб получит 1 миллион евро компенсации. Коваленко должен прилететь в Италию в ближайшие дни.

Коваленко – воспитанник «Шахтера».

За основную команду он провел 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов.

Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

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