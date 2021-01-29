Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Sky Sport Italia: «Аталанта» заплатит «Шахтеру» 1 миллион за Коваленко

    Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко продолжит карьеру в «Аталанте».

    Итальянский клуб решил не дожидаться окончания сезона, когда у 24-летнего хавбека закончится контракт с «Шахтером». По информации Sky Sport Italia, «Аталанта» намерена подписать украинца в это трансферное окно.

    Ожидается, что украинский клуб получит 1 миллион евро компенсации. Коваленко должен прилететь в Италию в ближайшие дни.

    • Коваленко – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду он провел 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

    «Спартак» интересовался полузащитником «Шахтера» Коваленко

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1932

      Fusballer 3 часа назад

      Интересно. Как в Монако получается.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82241
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru