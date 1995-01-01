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    «Спартак» интересовался полузащитником «Шахтера» Коваленко

    «Спартак» был в числе претендентов на хавбека «Шахтера» Виктора Коваленко, пишет TodoFichajes.

    По информации источника, московский клуб проявлял интерес к 24-летнему футболисту, но тот выбрал «Аталанту».

    Следующим летом украинец станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

    • Коваленко – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду он провел 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TodoFichajes

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10467

      JTherry 1 минуту назад

      увидим, какие будут "интересы" у Попова в зимнем трансферном окне...

      0
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      Рейтинг: +26221

      oyabun 1 час назад

      Правильно, лучше в пару к Миранчуку лавку полировать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16652

      slavutiq70 > oyabun 32 минуты назад

      Мы больше интересуемся,,,всё трансферное окно поинтересуемся а потом как обычно в последний момент шлак отхватим ,,,,,

      0
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