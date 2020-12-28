«Спартак» интересовался полузащитником «Шахтера» Коваленко

«Спартак» был в числе претендентов на хавбека «Шахтера» Виктора Коваленко, пишет TodoFichajes.

По информации источника, московский клуб проявлял интерес к 24-летнему футболисту, но тот выбрал «Аталанту».

Следующим летом украинец станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта.