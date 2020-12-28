«Спартак» интересовался полузащитником «Шахтера» Коваленко

«Спартак» был в числе претендентов на хавбека «Шахтера» Виктора Коваленко, пишет TodoFichajes.
По информации источника, московский клуб проявлял интерес к 24-летнему футболисту, но тот выбрал «Аталанту».
Следующим летом украинец станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта.
- Коваленко – воспитанник «Шахтера».
- За основную команду он провел 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.
Источник: TodoFichajes
Сайт актуальных новостей о футболе, основан в прошлом году. Аудитория в твиттере - более 1100 подписчиков.