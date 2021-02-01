Месси вступил в перепалку с запасными «Атлетика»

У капитана «Барселоны» Лионеля Месси произошел конфликт с футболистами «Атлетика» во время матча 21-го тура Примеры.
Игроки команды из Бильбао, находящиеся на скамейке запасных, выразили недовольство действиями арбитра, который зафиксировал фол на аргентинце в спорном эпизоде.
Форвард «Барсы» вступил в перепалку с эмоционально реагирующими на эпизод соперниками.
В итоге кто-то из «Атлетика» сказал Месси: «Закрой рот, глупец». Капитан каталонцев ответил оппоненту: «Придурок, ты что-то съел?».
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Источник: El Chiringuito TV