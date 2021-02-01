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    Месси вступил в перепалку с запасными «Атлетика»

    У капитана «Барселоны» Лионеля Месси произошел конфликт с футболистами «Атлетика» во время матча 21-го тура Примеры.

    Игроки команды из Бильбао, находящиеся на скамейке запасных, выразили недовольство действиями арбитра, который зафиксировал фол на аргентинце в спорном эпизоде.

    Форвард «Барсы» вступил в перепалку с эмоционально реагирующими на эпизод соперниками.

    В итоге кто-то из «Атлетика» сказал Месси: «Закрой рот, глупец». Капитан каталонцев ответил оппоненту: «Придурок, ты что-то съел?».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito TV

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    01.02.2021 22:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19911

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Это неправильный перевод, на русском языке этот диалог звучит гораздо интереснее.)

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      Рейтинг: +694

      Хейтер Аларм > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Приходится самому переводить:
      -Завали е**ло, чл*нос*с е*аный
      -П*д*рас кон*енный, изо рта *лен достань

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