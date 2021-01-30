Эль-Шаарави вернулся в «Рому»

Как и анонсировалось, «Рома» вернула форварда Стефана Эль-Шаарави из Китая как свободного агента. Он играл в Риме с 2016 по 2019 год.

В Китае Эль-Шаарави выступал за «Шанхай Шеньхуа». В сезоне чемпионата Китая 2020 года он провел шесть матчей, сделал результативный пас.