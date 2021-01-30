Эль-Шаарави вернулся в «Рому»

Как и анонсировалось, «Рома» вернула форварда Стефана Эль-Шаарави из Китая как свободного агента. Он играл в Риме с 2016 по 2019 год.
В Китае Эль-Шаарави выступал за «Шанхай Шеньхуа». В сезоне чемпионата Китая 2020 года он провел шесть матчей, сделал результативный пас.
- Эль-Шаарави стоит на рынке 8 миллионов евро.
- На счету Эль-Шаарави 28 матчей за сборную Италии, 6 голов.
- В активе 28-летнего форварда нет ни одного трофея.
Bentornato, @OfficialEl92!https://t.co/z41XxYvYOL#ASRoma pic.twitter.com/Kq0pP3GNpO— AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2021