Эль-Шаарави вернулся в «Рому»

Как и анонсировалось, «Рома» вернула форварда Стефана Эль-Шаарави из Китая как свободного агента. Он играл в Риме с 2016 по 2019 год.

В Китае Эль-Шаарави выступал за «Шанхай Шеньхуа». В сезоне чемпионата Китая 2020 года он провел шесть матчей, сделал результативный пас.

Эль-Шаарави стоит на рынке 8 миллионов евро.

На счету Эль-Шаарави 28 матчей за сборную Италии, 6 голов.

В активе 28-летнего форварда нет ни одного трофея.