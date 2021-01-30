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    Эль-Шаарави вернулся в «Рому»

    Как и анонсировалось, «Рома» вернула форварда Стефана Эль-Шаарави из Китая как свободного агента. Он играл в Риме с 2016 по 2019 год.

    В Китае Эль-Шаарави выступал за «Шанхай Шеньхуа». В сезоне чемпионата Китая 2020 года он провел шесть матчей, сделал результативный пас.

    • Эль-Шаарави стоит на рынке 8 миллионов евро.
    • На счету Эль-Шаарави 28 матчей за сборную Италии, 6 голов.
    • В активе 28-летнего форварда нет ни одного трофея.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ромы»

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