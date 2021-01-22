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    Журналист Скира: «Эль-Шаарави вернулся в «Рому»

    Нападающий Стефан Эль-Шаарави перешел в «Рому». Вскоре о трансфере должны сообщить официально.

    «Сделка! Эль-Шаарави вернулся в «Рому» из китайского «Шанхай Шеньхуа» на правах аренды», – написал инсайдер Николо Скира.

    • Эль-Шаарави стоит на рынке 8 миллионов евро.
    • В сезоне чемпионата Китая 2020 года он провел 6 матчей, сделал результативный пас.
    • На счету Эль-Шаарави 28 матчей за сборную Италии, 6 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    22.01.2021 22:18
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