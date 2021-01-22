Журналист Скира: «Эль-Шаарави вернулся в «Рому»

Нападающий Стефан Эль-Шаарави перешел в «Рому». Вскоре о трансфере должны сообщить официально.
«Сделка! Эль-Шаарави вернулся в «Рому» из китайского «Шанхай Шеньхуа» на правах аренды», – написал инсайдер Николо Скира.
- Эль-Шаарави стоит на рынке 8 миллионов евро.
- В сезоне чемпионата Китая 2020 года он провел 6 матчей, сделал результативный пас.
- На счету Эль-Шаарави 28 матчей за сборную Италии, 6 голов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.