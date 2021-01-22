Журналист Скира: «Эль-Шаарави вернулся в «Рому»

Нападающий Стефан Эль-Шаарави перешел в «Рому». Вскоре о трансфере должны сообщить официально.

«Сделка! Эль-Шаарави вернулся в «Рому» из китайского «Шанхай Шеньхуа» на правах аренды», – написал инсайдер Николо Скира.