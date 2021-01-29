Алланазаров: «Глушенков покинул расположение «Спартака» и может перейти в «Химки»

Полузащитник Максим Глушенков может сменить клуб. Он уже покинул Дубай, где тренируется «Спартак».
«Глушенков покинул расположение «Спартака» в Дубае и в ближайшее время может перейти в «Химки» на правах аренды», – сообщил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- Глушенков – воспитанник смоленского футбола.
- Глушенков восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена.
- В прошлом сезоне игрок был арендован «Крыльями Советов».
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова