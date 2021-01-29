Алланазаров: «Глушенков покинул расположение «Спартака» и может перейти в «Химки»

Полузащитник Максим Глушенков может сменить клуб. Он уже покинул Дубай, где тренируется «Спартак».

«Глушенков покинул расположение «Спартака» в Дубае и в ближайшее время может перейти в «Химки» на правах аренды», – сообщил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.