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    Алланазаров: «Глушенков покинул расположение «Спартака» и может перейти в «Химки»

    Полузащитник Максим Глушенков может сменить клуб. Он уже покинул Дубай, где тренируется «Спартак».

    «Глушенков покинул расположение «Спартака» в Дубае и в ближайшее время может перейти в «Химки» на правах аренды», – сообщил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    29.01.2021 22:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +19887

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Очень жаль, способный парень.

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      Рейтинг: -410

      литлбой77 1 час назад

      Вся нечисть повылазила из питера!именно нечисть ,а не болельщики!малолетние несмышленные не в чем!одна гадость в голове!

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      Рейтинг: +5329

      Puddle > литлбой77 40 минут назад

      громче визжи! Громче! Кстати, минус тебе очередной)

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      Рейтинг: +10648

      Persona_non_Grata > Puddle 10 минут назад

      Тебя позвали и ты прибежал - молодец , песик , заслужил виртуальную косточку )))

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      Рейтинг: +13235

      alarm 1 час назад

      очень стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +147

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Стыдно за свиней

      1
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      Рейтинг: +1932

      Fusballer 2 часа назад

      Он же уже давно в Химках?

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      Рейтинг: +1044

      FROL001 2 часа назад

      Понаберут же неликвида, епт.

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      Рейтинг: +10648

      Persona_non_Grata > FROL001 2 часа назад

      Это про Мусаева ?

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      Рейтинг: -410

      литлбой77 > Persona_non_Grata 1 час назад

      это он про себя и своих недо!

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