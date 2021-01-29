Мане обошел Суареса по числу голов за «Ливерпуль» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отличился в матче 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1).
Этот гол стал для сенегальца 70-м за «Ливерпуль» в АПЛ. По этому показателю Мане обошел бывшего форварда «красных» Луиса Суареса.
Сообщается, что Мане вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
- Робби Фаулер – лучший бомбардир «Ливерпуля» в АПЛ (128 голов).
- Из действующих футболистов больше Мане забил только Мохамед Салах – он четвертый с 87 голами.
Источник: Football on BT Sport