Мане обошел Суареса по числу голов за «Ливерпуль» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отличился в матче 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1).

Этот гол стал для сенегальца 70-м за «Ливерпуль» в АПЛ. По этому показателю Мане обошел бывшего форварда «красных» Луиса Суареса.

Сообщается, что Мане вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в чемпионате Англии.