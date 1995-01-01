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    Мане обошел Суареса по числу голов за «Ливерпуль» в АПЛ

    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отличился в матче 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1).

    Этот гол стал для сенегальца 70-м за «Ливерпуль» в АПЛ. По этому показателю Мане обошел бывшего форварда «красных» Луиса Суареса.

    Сообщается, что Мане вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

    • Робби Фаулер – лучший бомбардир «Ливерпуля» в АПЛ (128 голов).
    • Из действующих футболистов больше Мане забил только Мохамед Салах – он четвертый с 87 голами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football on BT Sport

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +13233

      alarm 2 часа назад

      хрякам парочку положил в том матче)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5737

      серега кашин 3 часа назад

      у него еще все впереди

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