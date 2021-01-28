Главные новости дня. ЦСКА согласовал аренду Тосуна, названы 15 постоянных участников Суперлиги

Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Торино». Он может дебютировать в игре с «Интером»

Селюк – о Кокорине: «Возможно, «Фиорентина» не платила 4,5 миллиона, и он пришел бесплатно»

Журналист Короткин: «Аякс» требует 16 миллионов за Промеса. «Спартак» предложил 9,4 миллиона

Football Italia: «Барселона», «Реал», «Милан» и «Арсенал» – в числе 15 постоянных участников Суперлиги

Молодежная сборная России сыграет в одной группе с Испанией в отборе к Евро-2023

Metaratings: ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Тосуна. Осталось договориться с игроком

Орлов: «Азмуну ищут новую команду. Думаю, летом он уйдет из «Зенита»

Роналду могут оштрафовать за нарушение карантинных мер

«РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Зениту» 500 тысяч за Мусаева

«ПСЖ» готов продать Мбаппе летом, если он не продлит контракт