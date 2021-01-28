Журналист Короткин: «Аякс» требует 16 миллионов за Промеса. «Спартак» предложил 9,4 миллиона

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Спартаке».
По информации журналиста «РБ-Спорт» Андрея Бодрова, московский клуб предложил за 29-летнего голландца 9,4 миллиона евро.
Журналист «СЭ» Вячеслав Короткин сообщает, что «Аякс» не намерен расставаться с Промесом меньше, чем за 16 миллионов евро.
- «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
- Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
- Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
«Чемпионат»: Промес получит более 600 тысяч, если подпишет контракт со «Спартаком»
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина