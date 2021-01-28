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  • Журналист Короткин: «Аякс» требует 16 миллионов за Промеса. «Спартак» предложил 9,4 миллиона

Журналист Короткин: «Аякс» требует 16 миллионов за Промеса. «Спартак» предложил 9,4 миллиона

28 января 2021, 13:25
20

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации журналиста «РБ-Спорт» Андрея Бодрова, московский клуб предложил за 29-летнего голландца 9,4 миллиона евро.

Журналист «СЭ» Вячеслав Короткин сообщает, что «Аякс» не намерен расставаться с Промесом меньше, чем за 16 миллионов евро.

  • «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
  • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
  • Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

«Чемпионат»: Промес получит более 600 тысяч, если подпишет контракт со «Спартаком»

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Спартак Промес Квинси
Комментарии (20)
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серега кашин
1611830698
ну за такие деньги промеса точно никто не возьмет
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Боцман59rus
1611830956
А искать молодых талантов слишком сложно? ...или Попову квалификация не позволяет, видимо покупать африканцев, по пять лет играющих в дубле, с последующей продажей в никуда, это потолок спартаковского менеджмента, но тогда мне Стыдно за Спартак))
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"supermax"
1611831325
9.4 ляма и Урунова сверху....фигня, поторгуемся:D
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portero
1611831964
Никому он не нужен, так что надо ждать до последнего, можно точно ценник сбить... Не нам Федуна торговле учить...
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Томик
1611832997
Это уже благотворительность будет, как с "Ростовом". Осталось только ещё пару игроков бесплатно им отдать и 16 за Промеса.
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slavа0508
1611833173
Максимум 10 лямов не больше при всём моём уважение к Антохе,,,первое возраст,,,второе не совсем удачные сезоны после ухода из Спартака,,,ну и третье проблемы с законом,,,,ну и последнее через пару лет дороже 5 не продать,,,,
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oyabun
1611833191
Не-а, не будет сделки при такой разнице в оценке трансфера. Можно забыть и переходить к другим вариантам.
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zigbert
1611833540
Надо попытаться сбить его цену. Зарплату тоже попросит приличную. Дорого встанет он Спартаку. Но все может окупится его игрой. Игрой прежнего Промеса.
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Рубинище
1611837277
Даже для Спартака-это слишком. 9 вполне адекватная цена. Столько времени потерять на такие переговоры? лучше бы привезли пару молодых, техничных и быстрых бразильцев-они команде помогут и продать их можно потом.
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JTherry
1611847243
любопытно, что делами Промеса и Эрика Тен Хага, тренера «Аякса», занимается одно и то же агентство...
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