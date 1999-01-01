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    Журналист Короткин: «Аякс» требует 16 миллионов за Промеса. «Спартак» предложил 9,4 миллиона

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Спартаке».

    По информации журналиста «РБ-Спорт» Андрея Бодрова, московский клуб предложил за 29-летнего голландца 9,4 миллиона евро.

    Журналист «СЭ» Вячеслав Короткин сообщает, что «Аякс» не намерен расставаться с Промесом меньше, чем за 16 миллионов евро.

    • «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
    • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
    • Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    «Чемпионат»: Промес получит более 600 тысяч, если подпишет контракт со «Спартаком»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20155

      Боцман59rus 3 минуты назад

      А искать молодых талантов слишком сложно? ...или Попову квалификация не позволяет, видимо покупать африканцев, по пять лет играющих в дубле, с последующей продажей в никуда, это потолок спартаковского менеджмента, но тогда мне Стыдно за Спартак))

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      Рейтинг: +5710

      серега кашин 7 минут назад

      ну за такие деньги промеса точно никто не возьмет

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