Журналист Короткин: «Аякс» требует 16 миллионов за Промеса. «Спартак» предложил 9,4 миллиона

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации журналиста «РБ-Спорт» Андрея Бодрова, московский клуб предложил за 29-летнего голландца 9,4 миллиона евро.

Журналист «СЭ» Вячеслав Короткин сообщает, что «Аякс» не намерен расставаться с Промесом меньше, чем за 16 миллионов евро.

«Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.

Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.

Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

«Чемпионат»: Промес получит более 600 тысяч, если подпишет контракт со «Спартаком»