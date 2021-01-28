«ПСЖ» готов продать Мбаппе летом, если он не продлит контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может сменить команду ближайшим летом.
По информации Marca, парижский клуб готов продать 22-летнего футболиста, если он до конца сезона не согласится продлить контракт, истекающий в 2022 году.
За ситуацией с будущим француза следят «Реал» и «Ливерпуль».
- В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 23 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
- В конце прошлой недели форвард заявил следующее: «Я не хочу продлевать контракт, а через год сказать, что ухожу».
Источник: Marca