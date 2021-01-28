Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «ПСЖ» готов продать Мбаппе летом, если он не продлит контракт

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может сменить команду ближайшим летом.

    По информации Marca, парижский клуб готов продать 22-летнего футболиста, если он до конца сезона не согласится продлить контракт, истекающий в 2022 году.

    За ситуацией с будущим француза следят «Реал» и «Ливерпуль».

    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 23 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
    • В конце прошлой недели форвард заявил следующее: «Я не хочу продлевать контракт, а через год сказать, что ухожу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82217
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru