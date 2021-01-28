«ПСЖ» готов продать Мбаппе летом, если он не продлит контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может сменить команду ближайшим летом.

По информации Marca, парижский клуб готов продать 22-летнего футболиста, если он до конца сезона не согласится продлить контракт, истекающий в 2022 году.

За ситуацией с будущим француза следят «Реал» и «Ливерпуль».