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    Мбаппе: «Не хочу продлевать контракт с «ПСЖ», а через год сказать, что ухожу»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарии по поводу своего будущего в клубе.

    «Мы ведем переговоры. Я думаю об этом, потому что если продлю контракт, то на долгое время свяжу себя с «ПСЖ». Мне здесь хорошо. Фанаты и клуб всегда помогали мне, и я благодарен за это. Скоро я приму решение, но пока мне нужно хорошо подумать.

    Если бы сегодня у меня был ответ, то я бы уже его дал. Это не желание потянуть время, а просто необходимость подумать. Я не хочу продлевать контракт, а через год сказать, что ухожу. Если я сделаю это, то останусь. Поэтому это требует больших раздумий», – заявил 22-летний француз.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.
    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 23 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.
    • По информации ESPN, в будущем форвард хотел бы поиграть в «Реале» или «Ливерпуле».

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      wiess 22 минуты назад

      Если делаете cтавки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +5702

      серега кашин 1 час назад

      ясно уже что уйдет он из псж только вопрос когда

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