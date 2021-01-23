Мбаппе: «Не хочу продлевать контракт с «ПСЖ», а через год сказать, что ухожу»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарии по поводу своего будущего в клубе.

«Мы ведем переговоры. Я думаю об этом, потому что если продлю контракт, то на долгое время свяжу себя с «ПСЖ». Мне здесь хорошо. Фанаты и клуб всегда помогали мне, и я благодарен за это. Скоро я приму решение, но пока мне нужно хорошо подумать.

Если бы сегодня у меня был ответ, то я бы уже его дал. Это не желание потянуть время, а просто необходимость подумать. Я не хочу продлевать контракт, а через год сказать, что ухожу. Если я сделаю это, то останусь. Поэтому это требует больших раздумий», – заявил 22-летний француз.