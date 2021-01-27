Кокорин – фанатам «Спартака»: «Спасибо, что приняли тепло и без негатива. Мое выступление могло быть намного лучше»

А ты, что, выступал за команду?! По-моему, ты, только доил клуб!!!
Форвард Александр Кокорин обратился к фанатам «Спартака». Сегодня, 27 января, он официально перешел в «Фиорентину».
«Спасибо, что тепло приняли в команду, несмотря на то что я все время играл в командах-конкурентах. Не было негатива, как я почувствовал. Для меня все было позитивно, если не брать травмы. Однако выступление за команду могло быть намного лучше. Всем спасибо», – сказал форвард.
- По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
- За «Спартак» в РПЛ Кокорин не забил ни одного гола с игры.
«Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!»Перед тем, как улететь в «Фиорентину», Александр Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуУдачи в новом клубе, Саша! pic.twitter.com/yDGzBJY5y6— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 27, 2021