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    Кокорин – фанатам «Спартака»: «Спасибо, что приняли тепло и без негатива. Мое выступление могло быть намного лучше»

    Форвард Александр Кокорин обратился к фанатам «Спартака». Сегодня, 27 января, он официально перешел в «Фиорентину».

    «Спасибо, что тепло приняли в команду, несмотря на то что я все время играл в командах-конкурентах. Не было негатива, как я почувствовал. Для меня все было позитивно, если не брать травмы. Однако выступление за команду могло быть намного лучше. Всем спасибо», – сказал форвард.

    • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
    • За «Спартак» в РПЛ Кокорин не забил ни одного гола с игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +607

      plehanov6 2 минуты назад

      А ты, что, выступал за команду?! По-моему, ты, только доил клуб!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      d c 24 минуты назад

      Если делаете cтавки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +2440

      _Marqella_ 25 минут назад

      Ахаха, почитал бы он спартаковских экспертов с бомбардира...много нового узнал бы о себе...))

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      Рейтинг: +19172

      silver29 38 минут назад

      Оглянись, там и мой теплый пинок под копчик тебе есть ((((

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      Рейтинг: +10638

      Persona_non_Grata 51 минуту назад

      Расшаркайся и иди ...... - в жопу .

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      Рейтинг: +19864

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Да всем по х** было до тебя.

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