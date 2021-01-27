Кокорин – фанатам «Спартака»: «Спасибо, что приняли тепло и без негатива. Мое выступление могло быть намного лучше»

Форвард Александр Кокорин обратился к фанатам «Спартака». Сегодня, 27 января, он официально перешел в «Фиорентину».

«Спасибо, что тепло приняли в команду, несмотря на то что я все время играл в командах-конкурентах. Не было негатива, как я почувствовал. Для меня все было позитивно, если не брать травмы. Однако выступление за команду могло быть намного лучше. Всем спасибо», – сказал форвард.

По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

«Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

За «Спартак» в РПЛ Кокорин не забил ни одного гола с игры.