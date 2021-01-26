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    «Зенит» – о долгах перед «Барселоной» за Малкома: «Соглашение подразумевает выплату частями»

    В «Зените» объяснили, почему клуб еще не рассчитался с «Барселоной» за трансфер вингера Малкома.

    Ранее Marca сообщала, что клуб из Санкт-Петербурга должен «Барселоне» 9,44 миллиона евро.

    «Соглашение между клубами подразумевает выплату частями по заранее согласованному графику. Это нормальная практика, и у сторон нет никаких недопониманий», – цитирует пресс-службу «Зенита» «Р-Спорт».

    • Летом 2019 года «Зенит» купил бразильца за 40 миллионов.
    • Малком забил пять голов и сделал пять ассистов в 34 матчах.
    • Ни один другой клуб не должен каталонцам больше, чем петербуржцы.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    26.01.2021 22:35
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