«Зенит» – о долгах перед «Барселоной» за Малкома: «Соглашение подразумевает выплату частями»

В «Зените» объяснили, почему клуб еще не рассчитался с «Барселоной» за трансфер вингера Малкома.

Ранее Marca сообщала, что клуб из Санкт-Петербурга должен «Барселоне» 9,44 миллиона евро.

«Соглашение между клубами подразумевает выплату частями по заранее согласованному графику. Это нормальная практика, и у сторон нет никаких недопониманий», – цитирует пресс-службу «Зенита» «Р-Спорт».