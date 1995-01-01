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    Шапи: «Уверен, что пройдет немного времени, и «Краснодар» выиграет чемпионство»

    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что его команда способна бороться за победу в РПЛ.

    — Вы явно чувствуете в себе лидерские качества. Видите себя лидером команды в ближайшей или отдаленной перспективе?

    — Знаю, на что способен, и считаю, что могу быть лидером. Со временем могу им стать. Уверен в себе. Главное, чтобы команда выигрывала, а вместе с этим рос я.

    — Довольно популярное мнение, что «Краснодару» как раз не хватает лидера.

    — Считаю, что лидеры есть, не согласен с этим мнением. У нас очень хорошая команда по подбору игроков и потенциалу. Одна из лучших в России. Уверен, что пройдет немного времени, мы станем гораздо сильнее и выиграем чемпионство.

    • 21-летний игрок оценивается рынком в 10 миллионов евро.
    • В нынешнем сезоне РПЛ Сулейманов провел 18 матчей, забил три гола.
    • «Краснодар» идет на седьмом месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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