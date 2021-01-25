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  • Шапи: «Уверен, что пройдет немного времени, и «Краснодар» выиграет чемпионство»

Шапи: «Уверен, что пройдет немного времени, и «Краснодар» выиграет чемпионство»

25 января 2021, 17:47
4

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что его команда способна бороться за победу в РПЛ.

— Вы явно чувствуете в себе лидерские качества. Видите себя лидером команды в ближайшей или отдаленной перспективе?

— Знаю, на что способен, и считаю, что могу быть лидером. Со временем могу им стать. Уверен в себе. Главное, чтобы команда выигрывала, а вместе с этим рос я.

— Довольно популярное мнение, что «Краснодару» как раз не хватает лидера.

— Считаю, что лидеры есть, не согласен с этим мнением. У нас очень хорошая команда по подбору игроков и потенциалу. Одна из лучших в России. Уверен, что пройдет немного времени, мы станем гораздо сильнее и выиграем чемпионство.

  • 21-летний игрок оценивается рынком в 10 миллионов евро.
  • В нынешнем сезоне РПЛ Сулейманов провел 18 матчей, забил три гола.
  • «Краснодар» идет на седьмом месте в РПЛ.

Шапи: «Не могу просто взять и сказать: «Хочу уехать». Уходить с конфликтом не хочется»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (4)
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владимир миронов
1611603522
Мы, болельщики Краснодара, тоже уверены в этом,постарайтесь, ребята.
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general.lizyukov
1611609217
немного - ещё 10 лет? есть у нас ромбическая команда, 16 лет ждали, потом выгнали тренера, принёсшего им золото
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zigbert
1611652630
Если учесть что из российских команд Краснодар выступил лучше всех в Еврокубках - все может быть.
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Январь 59
1611741044
Очень бы хотелось весной увидеть быков победителем в полуфинале ЛЕ и на второй ступени пьедестала в ЧР.
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