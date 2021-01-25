Шапи: «Не могу просто взять и сказать: «Хочу уехать». Уходить с конфликтом не хочется»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что не намерен уходить из клуба в ближайшее время.

— Рвешься в Европу? Или еще рано и пока неактуально?

— Не то, что это рано и не очень актуально, но надо развиваться шаг за шагом. Здесь многое зависит не только от меня, но и от руководства клуба.

Меня вырастили в Краснодаре, очень многое вложили, я не могу просто взять и сказать: «Хочу уехать». Когда время придет, президент и тренер будут готовы меня отпустить, тогда, конечно, соглашусь. Но если они будут говорить, что нужен, то останусь.

Надо быть благодарным человеком. Уходить с конфликтом не хочется. Только если все будут согласны.

— Летом прощупывали почву «Дженоа» и «Удинезе». Спокойно отреагировал?

— Честно сказать, не смотрел на это. У меня был тяжелый период, было не до слухов. Летом я как будто потерял себя, перестал показывать свой уровень. Главное было вернуться, снова стать собой на поле.

Меня очень много поддерживали родственники и главный тренер. Мурад Мусаев говорил: «Не беспокойся, я верю в тебя, все будет хорошо». Придает сил, когда тренер доверяет, несмотря на плохие игры. Это же добавляет мотивации, хочется отблагодарить за поддержку и доверие.

21-летний игрок оценивается рынком в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Сулейманов провел 18 матчей, забил три гола.

«Краснодар» идет на седьмом месте в РПЛ. .

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