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    Шапи: «Цель на 2021 год – жениться»

    Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов раскрыл цели на следующий год. Он хочет что-нибудь выиграть.

    «В профессиональной сфере, конечно, хочется добиться победы с нашим клубом в каком-нибудь кубке или чемпионате. В личной жизни: наверное, надо уже жениться. Это мои цели на 2021 год», – сказал игрок.

    • 21-летний игрок оценивается рынком в 10 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Сулейманов пропустил 1 матч, забил 3 гола.
    • «Краснодар» в РПЛ идет 7-м.

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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