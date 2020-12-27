Шапи: «Цель на 2021 год – жениться»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов раскрыл цели на следующий год. Он хочет что-нибудь выиграть.

«В профессиональной сфере, конечно, хочется добиться победы с нашим клубом в каком-нибудь кубке или чемпионате. В личной жизни: наверное, надо уже жениться. Это мои цели на 2021 год», – сказал игрок.

21-летний игрок оценивается рынком в 10 миллионов евро.

В сезоне РПЛ Сулейманов пропустил 1 матч, забил 3 гола.

«Краснодар» в РПЛ идет 7-м.