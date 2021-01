Четыре футболиста и президент бразильского «Палмаса» погибли в авиакатастрофе

Утром 24 января разбился частный самолет с игроками и президентом клуба «Палмас» из четвертого бразильского дивизиона.

Самолет разбился при взлете. Все пассажиры и пилот погибли. Клуб установил личности всех погибших: вратарь Рануле, защитники Лукас Пракседес и Гильерме Ноэ, полузащитник Маркус Молинари, а также президент клуба Лукас Мейра.

Футболисты направлялись на матч с «Вила Новой» в Гоянию.

Mais uma tragédia no futebolAcidente com avião mata jogadores e presidente do PalmasTime se preparava para enfrentar o Vila Nova em Goiânia pela Copa Verdehttps://t.co/aB1r9hbZt2 pic.twitter.com/cTWQQjFVGj