Четыре футболиста и президент бразильского «Палмаса» погибли в авиакатастрофе

Утром 24 января разбился частный самолет с игроками и президентом клуба «Палмас» из четвертого бразильского дивизиона.

Самолет разбился при взлете. Все пассажиры и пилот погибли. Клуб установил личности всех погибших: вратарь Рануле, защитники Лукас Пракседес и Гильерме Ноэ, полузащитник Маркус Молинари, а также президент клуба Лукас Мейра.

Футболисты направлялись на матч с «Вила Новой» в Гоянию.

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В Бразилии разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба. Главное