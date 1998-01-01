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    Семин – о Кокорине в «Фиорентине»: «Если не будет работать с утра до вечера, то в запасе ему сидеть»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о перспективах нападающего «Спартака» Александра Кокорина заиграть в «Фиорентине».

    – Здесь на самом деле очень простая ситуация: Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, и ему этот шанс предоставился. Как Кокорин воспользуется своим шансом, зависит от него самого.

    «Фиорентина» же его берет? Берет. Будет он работать не покладая рук, работать с утра до вечера – продлит себе футбольную жизнь, найдет себе место в стартовом составе «Фиорентины», жизнь будет прекрасна.

    А если не будет работать, будет в запасе сидеть. Вот и все. Клуб его берет – значит, все остальное зависит только от него. От того, как Александр будет трудиться.

    – То есть у Кокорина есть все данные для успешной карьеры в Италии? Главное – стараться и серьезно относиться к делу?

    – Данные определит рабочая обстановка. Данные – это труд. Опять же, будет трудиться – будет хорошая перспектива, не будет – значит, и перспективы не будет.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил два гола в десяти матчах, оба – с пенальти.

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    Источник: Rusfootball

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -711

      СуперПАВ9 4 минуты назад

      А тебе на пенсию маразматик

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      Рейтинг: +10

      wiess 24 минуты назад

      Если делаeте ставки -> info-bet.ru

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      Рейтинг: +4283

      Cleaner 34 минуты назад

      А Кокорину не привыкать сидеть в запасе. НУ КУПИЛИ!!!...)))

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