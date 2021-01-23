Семин – о Кокорине в «Фиорентине»: «Если не будет работать с утра до вечера, то в запасе ему сидеть»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о перспективах нападающего «Спартака» Александра Кокорина заиграть в «Фиорентине».

– Здесь на самом деле очень простая ситуация: Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, и ему этот шанс предоставился. Как Кокорин воспользуется своим шансом, зависит от него самого.

«Фиорентина» же его берет? Берет. Будет он работать не покладая рук, работать с утра до вечера – продлит себе футбольную жизнь, найдет себе место в стартовом составе «Фиорентины», жизнь будет прекрасна.

А если не будет работать, будет в запасе сидеть. Вот и все. Клуб его берет – значит, все остальное зависит только от него. От того, как Александр будет трудиться.

– То есть у Кокорина есть все данные для успешной карьеры в Италии? Главное – стараться и серьезно относиться к делу?

– Данные определит рабочая обстановка. Данные – это труд. Опять же, будет трудиться – будет хорошая перспектива, не будет – значит, и перспективы не будет.