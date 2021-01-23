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  • Семин – о Кокорине в «Фиорентине»: «Если не будет работать с утра до вечера, то в запасе ему сидеть»

Семин – о Кокорине в «Фиорентине»: «Если не будет работать с утра до вечера, то в запасе ему сидеть»

23 января 2021, 13:50
10

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о перспективах нападающего «Спартака» Александра Кокорина заиграть в «Фиорентине».

– Здесь на самом деле очень простая ситуация: Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, и ему этот шанс предоставился. Как Кокорин воспользуется своим шансом, зависит от него самого.

«Фиорентина» же его берет? Берет. Будет он работать не покладая рук, работать с утра до вечера – продлит себе футбольную жизнь, найдет себе место в стартовом составе «Фиорентины», жизнь будет прекрасна.

А если не будет работать, будет в запасе сидеть. Вот и все. Клуб его берет – значит, все остальное зависит только от него. От того, как Александр будет трудиться.

– То есть у Кокорина есть все данные для успешной карьеры в Италии? Главное – стараться и серьезно относиться к делу?

– Данные определит рабочая обстановка. Данные – это труд. Опять же, будет трудиться – будет хорошая перспектива, не будет – значит, и перспективы не будет.

  • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
  • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне форвард забил два гола в десяти матчах, оба – с пенальти.

Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр Семин Юрий
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1611403423
Посидит, посидит и поймет что он на сегодняшний день гавно.
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Hektor 84
1611403857
Это где Палыч видел таких работящих российских футболистов?
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portero
1611407769
Тем более там вино хорошее, тяжело Кокорину будет от соблазнов удержаться, вот оно и покажет на сколько его хватит, он же переходит типо поиграть на закате карьеры.... сколько можно надежды подавать, пора уже и завязывать с футболом....
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ArReal
1611408255
Семин прям специалист по Серии А!))
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zigbert
1611413610
Все верно подметил Семин. Вся судьба карьеры Кокорина в его руках.
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Бриг
1611414720
В лучшие футбольные годы Кокорин попал в тюрьму, но 29 лет - это расцвет. Примерно в это время Стрельцов вышел из тюрьмы и сыграл пару великолепных сезонов за Торпедо. Аршавин в этом возрасте вышел из РФ, попал в Арсенал и сыграл ~1 отличный сезон ( в сумме: 0,5+0,5). Но у Кокорина все непредсказуемо.
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