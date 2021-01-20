АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и возглавил таблицу

В чемпионате Англии новый лидер. На первое место после победы над «Астон Виллой» вышел «Манчестер Сити».

Манчестерцы в текущем сезоне провели 11 матчей со стартовой связкой в обороне Джон Стоунс - Рубен Диаш. В этих играх команда пропустила один гол, десять раз победила и ни разу не уступила.

«Манчестер Сити» выиграл 15 из последних 16 домашних матчей АПЛ против «Астон Виллы». Счет последних 11 встреч – 35:4 в пользу манчестерцев.

Илкай Гюндоган забил в сезоне семь голов. Это его лучший показатель во взрослой карьере.

«Манчестер Сити» победил в шестом матче АПЛ подряд.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Силва, 79; 2:0 – Гюндоган, 89 (с пенальти).

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