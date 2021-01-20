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    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и возглавил таблицу

    В чемпионате Англии новый лидер. На первое место после победы над «Астон Виллой» вышел «Манчестер Сити».

    Манчестерцы в текущем сезоне провели 11 матчей со стартовой связкой в обороне Джон Стоунс - Рубен Диаш. В этих играх команда пропустила один гол, десять раз победила и ни разу не уступила.

    «Манчестер Сити» выиграл 15 из последних 16 домашних матчей АПЛ против «Астон Виллы». Счет последних 11 встреч – 35:4 в пользу манчестерцев.

    Илкай Гюндоган забил в сезоне семь голов. Это его лучший показатель во взрослой карьере.

    «Манчестер Сити» победил в шестом матче АПЛ подряд.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 79; 2:0 – Гюндоган, 89 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2021 22:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19818

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Снова на горе! Спихнули Лестер.

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