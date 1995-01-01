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    Товарищеские матчи. «Ростов» разгромил «Альхесирас», «Химки» обыграли «Радник» и обменялись голами с «Септември»

    «Ростов» провел первый матч в году. На сборе в Испании команда Валерия Карпина разгромила клуб Сегунды В «Альхесирас».

    «Химки» провели два матча за день и ни одного не проиграли.

    Товарищеские матчи

    Альхесирас (Испания) – Ростов (Россия) – 1:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Альмквист, 26; 0:2 – Гигович, 50; 1:2 – Феличе, 61; 1:3 – Хаджикадунич, 79; 1:4 – Еременко, 87; 1:5 – Обухов, 90.

    Химки (Россия) – Септември (Болгария) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Могилевец, 23 (с пенальти); 1:1 – 82.

    Химки (Россия) – Радник (Сербия) – 4:3 (4:1)

    Голы: 1:0 – Конате, 19 (с пенальти); 2:0 – Конате, 22; 3:0 – Мирзов, 34; 4:0 – Конате, 43; 4:1 – 45+2; 4:2 – 59; 4:3 – 90+1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68

      Дикий Прапор 29 минут назад

      Химки как будто включили форсаж

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      Рейтинг: +42157

      MaxRnD 1 час назад

      Вместо Хаджикадунича - Полоз, вместо Ерёменко - Байрамян
      https://www.fc-rostov.ru/press/news/14143

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