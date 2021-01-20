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    Ловрен – о «Ливерпуле»: «Клопп написал мне, что скучает. Я не ответил ему взаимностью»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал понять, что не жалеет о своем уходе из «Ливерпуля» в петербургский клуб.

    «Послушайте, я никогда ни о чем не жалею, этому чувству нет места в моей голове. Я принял решение – уйти из «Ливерпуля». В последнее время там я не чувствовал себя счастливым, потому что они на меня не рассчитывали. Сейчас я чувствую себя счастливым, и мое решение – быть здесь.

    Думаю, что они скучают по мне больше, чем я по ним. И я знаю, что Клопп это знает. Мы с ним иногда переписываемся, и однажды он написал мне, что скучает. А я не ответил ему взаимностью!» – сказал Ловрен.

    • Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» летом 2020 года.
    • В составе английской команды он провел 185 матчей, выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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